Victor Pițurcă: Ca de obicei, am intrat într-o depresie fotbalistică

Victor Pițurcă, managerul general al Universității Craiova, spune că s-a obișnuit cu eșecurile la formația pe care o pregătește. După meciul cu Astra Giurgiu, scor 0-1, tehnicianul a declarat că jucătorii săi au intrat într-o "depresie fotbalistică", iar totul a fost la întâmplare, scrie Mediafax.

"Nu cred că se poate vorbi de o criză, însă fotbalul se joacă pe goluri. Nu marchezi, se întâmplă ce s-a întâmplat.A doua repriză a fost controlată tot de noi până am primit acel gol stupid. Ca de obicei, am intrat într-o depresie fotbalistică și totul cam la întâmplare era. Nu a fost vorba de ritm. Ce, a avut Astra cumva vreun ritm? Astra s-a apărat și a jucat pe contraatac, cum a făcut de obicei. A fost vorba de circulația mingii, de circulația jucătorilor, de pasa finală. E vorba și de valoare ca să realizezi faze de genul acesta.

Citește și: Florin Bratu: Dan Nistor trebuie să aibă mai mult respect. De aia a avut probleme pe unde a fost

În prima repriză a fost o mișcare bună, am avut oportunități de a marca, însă nu am făcut-o. Astrei trebuie să îi marchezi gol. Nu sunt nervos. Sunt supărat că am pierdut meciul, de ce aș fi nervos? M-am obișnuit cu înfrângerile la Craiova și nu mai sunt nervos. N-am creionat absolut nicio strategie, mai sunt aceste două jocuri și trebuie să obținem cât se poate din aceste jocuri. E primul joc cu Voluntari și trebuie să-l câștigăm. După, vom vreiona ceva pentru viitor, dacă va fi cazul", a declarat Pițurcă, la Digi Sport.

Astra Giurgiu a învins Universitatea Craiova, duminică, pe teren propriu, scor 1-0, în runda cu numărul 20 din Liga 1. În urma acestui rezultat, Astra Giurgiu a ajuns la a opta victorie consecutivă în Liga 1 şi a urcat pe primul loc, cu 40 de puncte, devansând liderul CFR Cluj, care se află acum la două lungimi distanţă. Podiumul este completat de Universitatea Craiova, care are 34 de puncte.