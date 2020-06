Victor Ponta a lucrat 6 luni la un fast food

Fostul premier Victor Ponta a povestit în emisiunea “La cină” de la Digi 24 că, în adolescență, a lucrat jumătate de an într-un fast food din Franța.

“În 1990, am lucrat la un fast food la Paris. Evident că, fiind emigrant, nu aveam voie să lucrez în față, la casă. Și am lucrat în spate și pe lângă faptul că am rămas cu pasiunea pentru burgeri, n-a murit după 30 de ani, am învățat și cum se fac. (...) Foarte mulți care au lucrat în fast food nu mai pot să mănânce burgeri. Eu dimpotrivă! Dacă mi-ar da voie autoritatea supremă culinară din casă, aș mânca în fiecare zi. Din fericire, nu-mi dă voie” - a spus Victor Ponta “la Cină”, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

Victor Ponta a fost convins de mama sa să se întoarcă în România și să meargă la Facultatea de Drept.