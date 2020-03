Victor Ponta a răbufnit din izolare: 'Ce facem în acest timp și cum ieșim din acest coșmar?'

În plină criză de coronavirus, liderul Pro România Victor a răbufnit pe Facebook, spunând că trebuie să ne gândim „cum ieșim din acest coșmar” și „ce facem când reușim să îl oprim”. El le cere oamenilor să vină cu idei. „Împreună putem să ne pregătim pentru “DUPă” acest coșmar”, scrie Ponta.

„Este Duminica dupamiaza/ am luat pranzul acasa cu familia - totul pare normal / astept sa ma trezesc si sa aflu ca nu exista nicio Pandemie - nimeni nu a auzit de coronavirus/ maine copiii pleaca la scoala si noi la munca - ca de obicei!

Cred ca multi simtiti asa / si toti ne trezim la realitate - nu este un cosmar - e viata noastra acum ! Si trebuie sa ne adaptam - dar si sa facem ceva !

NU putem sa stam inchisi in casa la nesfarsit - cu ochii lipiti de televizorul care numara cazurile de noi infectati - si numarul de decese ! Blazati ca ciobanul din “Miorita” asteptand sa vedem cine scapa si cine nu !

Cat timp ? Ce facem in acest timp ? Si cum iesim din acest cosmar? Ce facem cand reusim sa il oprim? Cine ne spune in aceste momente ce avem de facut ( in afara de a sta in casa cu ochii la tv? Cine ne arata luminita de la capatul tunelului si ce avem de facut sa ajungem acolo ?

Cred ca nu doar eu m-am lamurit ca STATUL si conducatorii sai actuali nu sunt in stare sa faca altceva decat propaganda penibila si gafe sinistre ! Nu avem niciun Winston Churchill la conducere care sa ne conduca in aceste momente de criza fara precedent! Nu e o critica - e o constatare realista! Sa nu ne mai facem iluzii - nu stiu si nu pot sa ne ajute cu nimic! Habar nu au ce i-a lovit si habar nu au ce trebuie facut ! Punct .

Intai ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt sanatos si eu si familia mea - ca suntem impreuna - si ca impreuna o sa ne luptam cu toate /

Dar pe urma ma gandesc la atat de multi care nu sunt bine / nu sunt cu familia sau cu cei apropiati - sunt bolnavi de coronavirus sau asteapta sa vada rezultatele de la teste - sunt in carantina sau in izolare - sunt bolnavi de alte boli si nu ii mai baga nimeni in seama - sunt in varsta si nu ii ajuta nimeni cu mancarea sau medicamentele - asteapta cu groaza factura de intretinere sau scrisoarea de la banca sau de la ANAF - stiu ca de Paste nu mai au salariu si nu au ce sa puna pe masa - stiu ca au muncit din greu pentru o firma a lor si acum e in faliment !

Sunt convins ca eu as putea sa fac mai mult decat sa scriu pe Facebook- sunt convins ca dvs ati putea sa faceti mult mai mult decat sa cititi ce scriu eu sau sa va uitati neputnciosi la tv / nu cred ca este o conspiratie sa fim tinuti cu mainile legate - este doar prostie, infatuare lipsa de curaj si de viziune !

In aceasta Duminica va rog sa imi scrieti ce credeti dvs ca ar trebui sa facem - eu, voi , toti! Altceva decat sa #stamacasa !

Daca nu ne gandim noi la viitor, o sa ne adancim in incertitudine si depresie. Asteptam degeaba sa ne arate EI calea si solutiile / trebuie sa le gasim NOI !

Maine o sa incep sa prezint ideile voastre - si o sa va spun ce cred eu despre aceste idei - si impreuna putem sa ne pregatim pentru “DUPA” acest cosmar”, scrie Ponta pe Facebook.