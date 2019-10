Victor Ponta, analiză delicată pentru PSD în ziua lansării candidaturii Vioricăi Dăncilă la prezidențiale

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, candidatul partidului la alegerile prezidentiale, îşi va lansa candidatura sâmbătă la Romexpo. Liderul Pro România, Victor Ponta, spune că PSD s-a întors în 2008 când conducerea PSD a lansat tot la Romexpo, tot cu Miron Mitrea la butoane, candidatul la Primaria Capitalei, deși se știa că acesta nu are nicio șansă, rezultatul fiind că PSD a pierdut următoarele alegeri.

Vezi și: ATENȚIE Au intrat în vigoare noi restricții severe pentru șoferi

„Cine nu invata din greseli le va repeta - pana cand va disparea din istorie!

In 16 Aprilie 2008 majoritatea bucurestenilor ( inclusiv “poporul pesedist” ) il prefera pe Sorin Oprescu candidat la Primarie impotriva lui Vasile Blaga PDL - cu toate acestea Conducerea PSD l-a desemnat si l-a lansat la ROMPEXPO pe Cristian Diaconescu ( sef de campanie Miron Mitrea) ! Toti stiau atunci ca dl Diaconescu nu avea nicio sansa - si totusi l-au impins in fata ( unii pentru ca aveau blat cu PDL si Vasile Blaga, altii pentru ca il urau pe Oprescu si multi din prostie) .

Rezultatul il cunoasteti - Oprescu a devenit Primar si PSD a pierdut Alegerile Parlamentare si Prezidentiale din 2008 si 2009 ! Orbirea catorva lideri a avut un pret platit de toti romanii!

Ma bucur ca atunci m-am ridicat impotriva ticalosilor si prostilor si l-am sustinut pe Oprescu / asa am putut in 2010 sa ma apuc de reconstructia social democratiei .

In 12 Octombrie 2019 multi oameni normali, de bun simt ( inclusiv cei mai multi dintre votantii pesedisti) vad in Mircea Diaconu singurul candidat puternic in lupta cu Klaus Iohannis - cu toate acestea Conducerea PSD o lanseaza tot la ROMEXPO pe Viorica Dancila ( tot cu Miron Mitrea sef de campanie) - tot cu sanse zero de victorie !

Rezultatul este previzibil - PSD va pierde catastrofal si Alegerile Prezidentiale dar si cele locale si parlamentare din 2020.

Eu compar situatii si greseli politice - nu persoane ( Diaconescu este un om inteligent si educat - nicio legatura cu Dancila ignoranta si analfabeta - doar naivitatea si acceptarea rolului de marioneta a unor ticalosi fara scrupule) .

Pentru PSD timpul s-a intors in 2008 / fac aceleasi greseli si ticalosii - si vor fi din nou sanctionati de oameni si de realitate .

Eu insa nu mai astept sa salvez PSD in 2021 / nu poti sa salvezi tot timpul un om care vrea sa se sinucida - salvez insa social democratia alaturi de colegii mei din ProRomania!”, a scris Ponta pe Facebook.