Victor Ponta anunță un nou transfer la Pro România: Nu a mai suportat dejecțiile emanate de slugile lui 'Escobar din Teleorman'

Liderul Pro România, Victor Ponta, anunță că l-a adus în echipă pe unul dintre oamenii de comunicare ai PSD, Alin Marina, cel care se ocupa de comunicarea în online. În context, Ponta îl taxează pe ministrul Culturii, Daniel Breaz, cel care spunea că internetul duce tinerii pe căi greșite și l-a numit ”troglodit” care a rămas pe scara evoluției la nivel de maimuță.

”Comunicarea online si in retelele sociale reprezinta o prioritate absoluta pentru PRO Romania ( in conditiile in care partidele care au subventii de 100 milioane de euro de la Bugetul de Stat folosesc acesti bani publici ca sa cumpere sau sa sufoce media clasica)!

In 2018 am fost cautat de Alin Marina - un tanar social democrat, care a luptat alaturi de mine in campaniile PSD ; era in ziua in care Dragnea isi pusese toti “harabagiii” platiti de Partid sa spuna acea minciuna colosala cu “Simona Halep a fost huiduita de romani” / Alin era responsabil de pagina de Facebook a PSD Dambovita si mi-a spus ca deja s-a umplut paharul si nu mai poate sa posteze toate dejectiile emanate din K10 de slugile lui “Escobar din Teleorman”!