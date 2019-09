Victor Ponta, atac EXPLOZIV la Dăncilă, după respingerea Rovanei Plumb: Voi chiar nu v-ați săturat?

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că respingerea Rovanei Plumb reprezintă un ultim pas în degradarea totală a imaginii României în UE. Ponta susține că îi va întreba pe foștii colegi din PSD: ”voi chiar nu v-ați săturat?”.

”Ca Prim Ministru al Romaniei ( Presedinte PSD ) am fost in vizita oficiala in SUA si primit la Casa Alba de vicepresedinte Biden / am propus-o pe Corina Cretu Comisar European si am obtinut portofoliul Dezvoltarii Regionale ( cel mai important pentru tara noastra) !

