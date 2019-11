Victor Ponta cere măsuri urgente: Nu se mai poate așa! Salariile la privat nu trebuie să mai fie mai mici decât la stat

Liderul Pro România, Victor Ponta, consideră că salariile la privat nu trebuie sa mai fie mai mici decat la stat, că pensiile trebuie să crească diferențiat, și impozitarea trebuie să fie progresivă.

„Pensiile trebuie sa creasca diferentiat - la fel si salariile in zona bugetara / iar salariile in firme private nu trebuie sa mai fie mai mici decat la Stat! Aceste dezechilibre TREBUIE corectate radical ( cu siguranta insa PNL si Orban nu o vor face)!

Impozitarea trebuie sa fie diferentiata - veniturile din capitaluri impozitate mai mult si munca mai putin / proprietatile peste media trebuie impozitate mai mult!

Asa se face in America si si in toate tarile Europei Occidentale / in Romania cei bogati si cei mai saraci platesc la fel - iar pensiile si salariile cresc procentual ( cine are mult primeste mai mult - cine are putin primeste mai putin)! NU SE MAI POATE ASA!”, a scris Ponta pe Facebook.

