Victor Ponta, ironic după ce Liviu Dragnea a postat o fotografie de la discuțiile despre buget: Probabil pe Viorica au trimis-o să facă cafeaua

Victor Ponta comentează, ironic, fotografia postata de Liviu Dragnea pe Facebook, de la discuțiile despre buget, fostul premier precizând că legea prevede că ar fi trebuit făcut până pe 15 noiembrie. Ponta scoate în evidență situația economică a țării, mentionând că doar viitorul Puterii arata bine, in contextul sumelor pe care le primesc marile partide politice de la stat. Fostul premier remarca, de asemenea, lipsa Vioricai Dancila.

"1. Moment important: Prim Ministrul Romaniei face Bugetul tarii ! Ah - nu este Prim Ministrul? Ba eu cred ca este la masa de fapt / ( imi scrie cineva ca probabil pe Viorica au trimis-o sa faca cafeaua

2. Se face Bugetul pe 2019 ; Ah - dar noi suntem deja in 2019 - nu spune legea ca trebuia facut Bugetul pana in 15 Noiembrie 2018? probabil ca s-a facut in Maldive.

3. Viitorul arata bine : cel mai mare curs Euro - Leu din istorie, cel mai mare pret al energiei din Europa, cea mai mare inflatie din ultimii 20 de ani, cele mai mici investitii publice dupa anul 2010, cei mai putini bani la sanatate si educatie