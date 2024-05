Victor Ponta dă alerta: În Marea Britanie și America se întâmplă ceva foarte important, ignorat în România!

Fostul premier Victor Ponta atrage atenția asupra unui fenomen care lovește puternic în America și Marea Britanie, dar care, spune el, în România e ignorat! Ponta acuză că intelectualii români nu mai sunt capabili să lupte pentru valori.

Iată ce scrie Ponta pe Facebook:

"In America (recent si in Marea Britanie) se intampla ceva foarte important - din pacate ignorat in Romania: revoltele si protestele din marile Universitati. Este un semn ca in America noua generatie si noile elite au inca puterea sa lupte pentru principii si valori (ceea ce in Europa si, mai ales, in Romania nu se mai intampla).

In 1968, tot in marile universitati americane au pornit protestele istorice impotriva Razboiului din Vietnam; si acum, ca atunci, tragedia din Gaza si suferintele cumplite ale copiilor si civiliilor este doar “scanteia” care aprinde un foc ce mocneste de mult - de fapt o lupta impotriva ipocriziei, a Propagandei nerusinate si cinice, a mercantilismului si orbirii “Sistemului” care promoveaza conflictele si incalca exact valorile democratice pe care America si societatea transatlantica s-a construit. Sunt studenți de toate etniile, nationalitatile sau convingerile politice; si multi profesori li s-au alaturat. Sunt oamenii cei mai progresisti, cei mai liberali (nu in sensul jenant dat “liberalismului” de PNL), cei mai atasati valorilor si cei mai bine informati! Sa justifice lipsa de raspunsuri si intervenția brutala “Sistemul” ii acuza in mod fals ca sunt sustinatori ai teroriștilor de la Hamas (total neadevărat) sau ca sunt antisemiti (o alta minciuna). Valorile adevarate ale societatii Occidentale sunt credinta in drepturile fundamentale, in Statul de Drept si in Guvernare responsabila. Sa dai bani si arme unui Guvern care ucide si infometeaza copii si civili, sa inchizi ochii cand reprezentantii unor institutii internaționale sau ai unui ONG umanitar sunt ucisi de armata, sa justifici crime de razboi in aceeasi declaratie in care il acuzi (pe buna dreptate) pe Vladimir Putin - e ceva ce tinerii si mintile luminate din Occident nu pot sa accepte; si bine fac".

Ponta spune că nu are nicio așteptare de la liderii politici ai României

"Nu ma astept de la liderii politici ai Romaniei sa aiba o pozitie (oricare) in aceasta problema atat de complicata; metoda “Iohannis”, sa taci las si sa te pliezi oportunist pe “discursul oficial” s-a dovedit mult prea benefica pentru el personal ca sa o incalce cineva".