Victor Ponta, despre mutarea ambasadei de la Tel Aviv şi vizita în Israel: Chestiuni serioase, nu şpaga lui Dragnea

Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim şi vizita oficială efectuată de premierul Viorica Dăncilă în Israel sunt chestiuni serioase, fiind importante şi delicate pentru ţara noastră, a declarat, miercuri, deputatul PSD Victor Ponta, în contextul în care, în aceeaşi zi, şeful diplomaţiei române, Teodor Meleşcanu, este audiat la Comisia de politică externă, anunţă Agerpres.

Ponta a arătat că a primit invitaţie să participe miercuri la recepţia de la Cotroceni dedicată Zilei Europei, dar a precizat că nu va merge, pentru că vrea să asculte ce are de spus Teodor Meleşcanu.

"N-am refuzat. Mi se pare normal să primesc invitaţie, în alte condiţii o să merg cu plăcere. La 15,30 vreau să-l ascult pe domnul Meleşcanu. Spre deosebire de ceilalţi membri ai Guvernului, domnul Meleşcanu chiar ştie despre ce vorbeşte şi vreau să aud, deşi ştiu că n-a fost consultat, ceea ce se va întâmpla în viitor cu ambasada, cu cine, ce facem cu ceilalţi parteneri ai noştri. Memorandumul îl ştie doar domnul Dragnea", a spus Ponta la Parlament.

El a adăugat că premierul Viorica Dăncilă nu trebuia neapărat să vorbească cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema vizitei în Israel.

"Dar, într-adevăr, când iei o astfel de decizie, nu o iei pe nişte criterii personale, că vrea Dragnea să se pună bine cu nişte oameni de afaceri din Israel, care să-l ajute în America să ajungă să facă poze cu Trump, şi o asemenea decizie chiar trebuia întâi discutată", a mai afirmat Ponta.

Întrebat pe ce se bazează când face astfel de afirmaţii, Ponta a precizat: "Pe informaţiile pe care le am şi pe ultimele poze în postura de chelner, nu astea de săptămâna trecută, când a fost chelner la Kiseleff, când era chelner la Washington. Înţeleg de altfel că are o vastă experienţă în acest domeniu din anii '90 şi uite că îi foloseşte".

"Chiar este o chestiune foarte importantă şi delicată pentru România şi tocmai pentru că am ascultat oameni care se pricep la politică externă, de la Adrian Năstase la Bogdan Aurescu, îmi dau seama că înainte să iei o asemenea decizie - nu e, aşa, o şpagă pe care o dă Dragnea ca să-şi facă el poze pe undeva, chiar e o chestiune care trebuie discutată. Domnul Meleşcanu este un om pe care îl respect şi ştie despre ce vorbeşte, sigur, ca membru al Guvernului, şi trebuie să respecte disciplina de partid, dar la 15,30 cred că va spune lucruri interesante. (...) Sunt chestiuni care trebuie tratate cu seriozitate, nu dă Dragnea o şpagă să meargă să-l pună Netanyahu să facă o poză cu Trump. El aşa ştie să rezolve lucrurile, dar asta e o chestiune serioasă", a mai declarat fostul premier.

El consideră că cine va veni la putere va trebui să plătească datoriile "şi să facă curat"', în condiţiile în care acum "se tot cheltuie".

"Mă bucur că s-a trezit şi preşedintele în sfârşit. Am tot scris de faptul că atunci când îţi cresc încasările cu 10% şi cheltuielile cu 20% e ca într-o familie - dacă câştigi cu o mie de lei mai mult şi cheltui cu 2.000 de lei mai mult, la un moment dat o să dai faliment. Cifrele sunt destul de clare pentru cine vrea să le citească şi să le înţeleagă. Pe tema asta are dreptate Iohannis, dar şi Dragnea şi ceilalţi cred că dacă ei spun la televizor un lucru, o să fie destui care se uită numai la ei şi nimeni nu ştie să citească. La fel minciuna asta cu fondurile europene - de fiecare dată spun "am absorbit fonduri europene, la care se adaugă agricultura". Lasă agricultura, spune cât ai absorbit pe fonduri structurale, că acolo e cam catastrofă. De fiecare dată, doamna Plumb de la Fonduri Europene ne zice de agricultură, că se bazează pe faptul că lumea nu ştie şi nici dumneavoastră nu întrebaţi. (...) Stilul ăsta că minţi şi ţipi şi nu te întreabă nimeni şi toţi se uită la acelaşi televizor la un moment dat se va rupe", a spus Victor Ponta