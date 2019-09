Victor Ponta, dezlănţuit la adresa Vioricăi Dăncilă: 'E o nebunie. E ceva ce nu a existat niciodată şi nu poate să existe'

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, consideră că este "o nebunie" ca prim-ministrul Viorica Dăncilă să mai aştepte 44 de zile pentru a se prezenta în Parlament, deoarece în această perioadă nu se pot ţine şedinţe de Guvern, având în vedere absenţa mai multor miniştri.

"Nu, nu se poate 44 de zile. E o nebunie. E ceva ce nu a existat niciodată şi nu poate să existe, pentru că nu se pot ţine şedinţe de Guvern. Doamna Dăncilă nu înţelege şi nu cunoaşte, dar nu se pot ţine şedinţele de Guvern, nu are cine să semneze documentele. Nu au delegat cei trei miniştri demisionari nimănui. Dacă nu mă înşel, o să expire imediat şi interimatul la Interne. La Educaţie nu mai vorbesc. Nu există ministru, chiar dacă e ministrul Culturii, care girează. Dar începe anul şcolar luni şi nu avem ministru. Nu cred că s-a întâmplat vreodată aşa ceva", a declarat deputatul, la Parlament, potrivit Agerpres

El a apreciat că fiecare zi în care PSD rămâne la putere, fără susţinere parlamentară, afectează în mod negativ imaginea social-democraţilor.



"Ţin minte că a mai fost un prim-ministru, domnul Radu Vasile - Dumnezeu să îl odihnească - a plecat cu ficusul, că nu voia să plece. Sper ca doamna Dăncilă să înveţe - nu doamna Dăncilă, că ea nu învaţă - ceilalţi de la PSD să înţeleagă că atunci când în noiembrie 2015 eu nu m-am ţinut de scaun, l-am cedat, PSD peste un an a luat 46%. Acum, cu fiecare zi în care nu ai majoritate parlamentară, nu ai guvern şi te ţii de scaun, înseamnă că PSD o să dispară", a adăugat Ponta.



Victor Ponta a subliniat că pentru PRO România cel mai important lucru este existenţa unui "guvern funcţional".



"Guvern funcţional înseamnă ca doamna Dăncilă să vină - dacă poate mâine, poimâine, cât mai repede - să ceară votul pentru noul Guvern. Decizia noastră, o ştiţi foarte bine: nu vom vota restructurarea, în noua formulă a Guvernului Dăncilă. Şi, dacă nu are acest vot, atunci să găsim împreună soluţia să avem un guvern care să funcţioneze", a precizat el.



Fostul prim-ministru a adăugat că îşi doreşte ca România să nu repete "greşeala gravă din 2009" şi în cel mult una - două săptămâni să existe un Executiv "care să se ocupe numai şi numai de guvernarea ţării". El a apreciat că România se află într-o perioadă de criză.



"Din punctul nostru de vedere, într-o perioadă în care avem o gaură bugetară uriaşă, gaură care se măreşte în fiecare zi, inclusiv cu declaraţii de genul 'să plătim anticipat pensii' - să plătim anticipat cu bani pe care oricum nu îi avem, asta nu a spus doamna Dăncilă - e un dezastru. Ne aflăm exact ca în 2009. În 2010, deşi ştiam demult de criză, am plătit un preţ uriaş tocmai pentru că în 2009 nu am avut guvern şi toate energiile României s-au consumat pentru alegerile prezidenţiale", a afirmat el.

Ponta a opinat că, în acest moment, singura persoană care are atribuţiile constituţionale să formeze o nouă majoritate este preşedintele Klaus Iohannis, dar a menţionat că şeful statului aşteaptă probabil ca prim-ministrul să se prezinte în Parlament.



"Cred că singura persoană care are atribuţiile constituţionale şi puterea politică, în mod serios vorbind acum, să formeze o nouă majoritate este domnul Iohannis. (...) Cred că o aşteaptă pe doamna Dăncilă să vină la vot", a declarat Victor Ponta.



Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat sâmbătă, la Constanţa, că social-democraţii nu vor ieşi de la guvernare şi că Guvernul mai are 45 de zile pentru a merge în Parlament. "Cert este că nu vom ieşi de la guvernare, am spus şi ieri, nu îmi voi da demisia. Trebuie ca Opoziţia să îşi strângă membrii din Parlament, astfel încât să treacă o moţiune de cenzură. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim, vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare, nu avem motive de îngrijorare", a spus Dăncilă.