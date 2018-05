Victor Ponta, dezvăluiri despre Liviu Dragnea: I-a AMENINȚAT pe toți cei care doreau să vorbească

Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține că nu se bucură de problemele penale ale lui Liviu Dragnea și arată că judecătorii sunt singurii în măsură să decidă dacă acesta este vinovat sau nu. Ponta dezvăluie că după achitarea sa, Dragnea a dat ordin în PSD ca nimeni să nu se exprime public pe acest subiect.

Citește și: Liviu Dragnea a EXPLODAT la adresa DNA, după ce procurorii au cerut 10 ani cu executare în fața ICCJ

”Nu doresc si nu ma bucur deloc de problemele penale de azi ale lui Liviu Dragnea / eu il acuz si il critic pentru modul total gresit si egoist in care conduce PSD, Guvernul si Parlamentul si pentru promovarea in cele mai inalte functii a unor persoane incompetente dar obediente!

Despre acuzatiile penale pot doar sa spun ca daca le-a facut tot un “unchesel” sau un “portocala” mai bine sa nu mai vorbim .... Ca si in cazul meu judecatorii vor aprecia si vor face dreptate.

Doar o precizare : in Dosarul “Referendumului” eu am cerut sa fiu martor pentru a sustine nevinovatia lui Dragnea eu fiind Presedintele PSD in functie / cand am fost achitat saptamana trecuta presdintele actual al PSD a tacut din gura si i-a amenintat pe cei care doreau sa se exprime public. Fiecare dupa propriul caracter...”, arată Victor Ponta.