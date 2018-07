Victor Ponta, dezvăluiri EXPLOZIVE: propaganda comandată de Dragnea împotriva lui

Liderul Pro România, Victor Ponta, arată că Liviu Dragnea a comandat adevărate campanii de manipulare împotriva lui, însă acestea i se întorc ca un bumerang. După ce comunicatorii PSD au lansat foarte multe articole cu titlul ”Victor Ponta agent chinez”, acum Ponta se întreabă ce vor face aceștia pentru că și premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu chinezii.

”Metodele de Propaganda ale “harabagiilor” lui Dragnea ( de genul “Simona Halep a fost huiduita”) afecteaza nu doar onoarea unor oameni si bunul simt public - ci si relatiile internationale ale Romaniei! Prostia nu doare - dar ucide!

Am asteptat sa treaca intalnirea de la Sofia intre Viorica Dancila ( Premier / Presedinte Executiv al PSD) si Prim Ministrul Republicii Populare Chineze ca sa va arat cu ce se mai ocupa Propaganda lui Dragnea si cum folosesc conturile de Facebook ale organizatiilor judetene PSD ca sa raspandeasca prostii si sa sa spele creierele celor vulnerabili.

In materialele raspandite pe toate conturile PSD se afirma ca “Ponta ( fost Premier si Presedinte al PSD) este agent chinez” - acesta concluzis se bazeaza pe simplul fapt ca ca am organizat in 2013 la Bucuresti vizita oficiala a Premierului Chinei si Summitul 16+1 intre China si tarile din Europa Centrala si de Sud Est !!! Rusine sa imi fie ca am facut asa ceva.

Acum Dancila ( Presedinte executiv al PSD si Premier sustinut de PSD) s-a dus la Sofia sa participe la noul Summit 16+1 / daca in 2013 Premierul Li a stat la Bucuresti 4 zile timp in care am avut multiple intalniri bilaterale , conferinte, vizite in teritoriu, declaratii de presa, dineuri comune etc - acum pe Dancila a acceptat cu greu sa o primeasca pentru o discutie de ..... 10 minute!!

Interesant este insa ce s-a discutat ( conform comunicatului oficial) la aceasta scurta intalnire : despre proiectele energetice semnate si demarate in timpul Guvernului “Ponta” - Grupurile 3 si 4 de la Cernavoda , Rovinari, Tarnita, linia rapida Bucuresti - Chisinau, investitiile Huawei !!! Adica investitii chineze de peste 7 miliarde de dolari in Romania!

Ce s-a intamplat cu toate aceste proiecte ? Dupa Noiembrie 2015 ( cand Liviu Dragnea si-a indeplinit obiectivul de a ma inlatura din functia de Premier) a venit Guvernul Ciolos, cu voturile si sprijinul PSD, si le-a blocat pe toate . Chinezii au spus ca asteapta pana la Alegerile din Decembrie 2016 cand urma sa vina un nou Guvern la Bucuresti care sa reporneasca aceste investitii . Iata insa ca au asteptat degeaba ; au venit inca 3 guverne ( toate sprijinite de PSD) care nu am miscat o hartie - iar in Iulie 2018 Premierul Chinei o primeste ( formal) pe Dancila 10 minute si ii bate obrazul pentru proiectele din 2015 care raman blocate!

Intre timp China investeste masiv in Cehia, Ungaria, Serbia, Grecia si alte tari din zona - insa ocolesc Romania deoarece aici nu au loc de “Teldrum”!!!

Faptul ca Dragnea si Dancila nu sunt in stare sa aduca nici cele 7 miliarde de dolari din China, nici 20 miliarde de euro fonduri europene - este o realitate care ne va costa mult in viitor / faptul ca in razboiul lui Dragnea contra tuturor celor din PSD care nu sunt de acord cu “teleormanizarea” este folosita si relatia cu China dovedeste cat de ticalosi si idioti sunt “harabagiii” lui Daddy Escobar .

Romania are nevoie urgent de un alt Guvern capabil sa gestioneze relatiile economice si politice cu UE , SUA, China si alte state in interesul tarii noastre - si nu pentru un Grup infractional organizat condus de Dragnea / #ProRomania se va lupta in perioada urmatoare pentru acest obiectiv atat de important!

O singura intrebare pentru adevaratii pesedisti : am fost colegi timp de 15 ani, am fost presedintele TSD si ulterior al PSD, Premier, candidat la prezidentiale ..... chiar credeti ca este normal ca aceste tampenii despre mine sa fie promovate pe paginile oficiale ale organizatiilor judetene ale PSd ??? Are cineva curaj macar sa imi raspunda la aceasta intrebare?

Ps - consilierii lui Dancila ( disperati dupa poze cu “Sfintia Sa” Papa si alte personalitati) o tot plimba ca pe “moaste” in vizite externe din care se intorc doar cu sacosele de la shopping / stiu despre eforturile uriase de a o duce si in China - nu m-ar mira sa apara ulterior un articol cu “Dancila agent chinez” bagat de Harabagiu tot pe conturile locale ale PSD”, arată Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook.