Victor Ponta, eșec la Bruxelles - Pro România NU a primit invitația să adere la grupul din care face parte și En Marche / SURSE

ProRomânia nu a primit invitație de a se alătura grupului format din eurodeputații vechiului ALDE, EnMarche și USR-PLUS, iar liderul formațiunii, Victor Ponta ”încearcă fără succes de câteva zile să se întâlnească cu Nathalie Loiseau”, au precizat surse politice de la Bruxelles pentru MEDIAFAX.

”Victor Ponta sustine că a primit invitații de intrare în două grupuri politice, al socialiștilor și noul grup format din vechiul Alde, EnMarche, USR-Plus etc. Victor Ponta nu a primit nici o invitație din partea grupului din care fac parte și cei opt europarlamentari USR PLUS. El încearcă de câteva zile să se întâlnească cu Nathalie Loiseau, cea care conduce cea mai puternică delegație din noul grup politic, delegația En Marche, din care face parte ALDE, USR-PLUS, Ciudadanos. A fost refuzat de capul de listă al En Marche pentru că nu există nici o dorință a comitetului de negociere să aducă Pro Romania în grup mai ales că acesta și-a afirmat dorința in timpul campaniei electorale să facă parte din grupul socialiștilor acolo unde sunt și europarlamentarii PSD”, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice de la Bruxelles din proximitatea negocierilor pentru formarea noilor grupuri politice.

În acest moment noul grup din PE, al treilea ca număr de parlamentari, are formată o echipă intermediară de conducere și negociere formată din patru europarlamentari, printre care Nathalie Loiseau și Dacian Cioloș, iar cererea lui Victor Ponta de a se alipi la noul grup nici măcar nu a mai fost pusa pe agenda discuțiilor, au mai precizat sursele citate.

Guy Verhofstadt a anunțat reformarea grupului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) din PE și dorința de a forma o altă alianţă politică.

Din noul grup europarlamentar ar urma să facă parte politicieni din mișcarea "Renaşterea europeană" propus de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. De asemenea, Alianța USR-PLUS vrea să adere la noul bloc, alături de Ciudadanos din Spania.

Imediat după alegerile europarlamentare, un oficial de la Bruxelles a anunțat că numele provizoriu al grupului este ALDE-Renașterea-USR-PLUS.