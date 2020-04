Victor Ponta e IZBUCNIT: Este 1 Aprilie - si MINCINOSII de la PNL iar prostesc oamenii cu povestea pensiilor speciale

Liderul PRO România, Victor Ponta, acuză PNL că folosește pensiile speciale pentru a manipula românii în plină stare de urgență. Asta după ce parlamentarii PNL au depus un proiect pentru impozitarea pensiilor speciale, impozitare cerută în trecut de PSD, dar respinsă ca soluție, culmea, de PNL!

"Este 1 Aprilie - si MINCINOSII de la PNL iar prostesc oamenii cu povestea pensiilor speciale !

1. MINCINOSILOR - ati anuntat cu surle si trambite pe 28 Ianuarie ca ati votat Legea privind eliminarea pensiilor speciale / sa nu uitati postarea pe Facebook a Mincinosului Sef - Ludovic Orban “Asa cum am promis am eliminat pensiile speciale” ! Pai daca le-ati eliminat in 28 Ianuarie de ce mai vreti sa le impozitati in 1 Aprilie ? Pentru ca sunteti MINCINOSI

2. La votul din 28 Ianuarie toti cei de la ProRomania v-am spus ca este o cacealma / si ca singura solutie cinstita si eficienta este impozitarea progresiva / atunci si Orban si Citu au spus ca ei sunt “liberali” si nu accepta decat cota unica - nu impozitarea diferentiata / acum , pe 1 Aprilie nu mai suntrti liberali? Nu va mai dati viata pentru cota unica ? Sau acum ati aflat si voi ca sunteti MINCINOSI ?

3. MINCINOSILOR- daca chiar vreti sa eliminati ( sau sa impozitati) pensiile speciale de ce nu ati dat si nu dati Ordonanta de Urgenta ? Sunteti de 6 luni la guvernare si nu v-a oprit nimeni! De ca faceti proiect de lege in Parlament stiind ca va fi atacat , logic, la CCR si nu se va aplica niciodata ? Pentru ca sunteti MINCINOSI !

4. MINCINOSILOR- de ce nu le spuneti oamenilor ca si acest proiect sa refera doar la 10.000 din cele 160.000 de pensii de serviciu ? De ce nu le spuneti adevarul ca ar fi o mare greseala si nedreptate sa tai pensiile militarilor tocmai in aceasta perioada in care se vede ce conditii speciale presupune statutul lor ? De ce nu explicati ca taiati doar pensiile aviatorilor ( care ne-au adus si acum concetatenii acasa) si ambasadorilor ( care muncesc 24 ore pe zi sa ii ajute pe romanii disperati) ? De ce nu explicati faptul ca la magistrati nu pensia este problema - ci faptul ca ies la pensie prea repede , dupa doar 24 de ani de munca ( exact cand au mai multa experienta si cunostinte - adica pot sa aplice legea mai bine)? Pentru ca sunteti MINCINOSI!

5. MINCINOSILOR - de ce nu aplicati o lege corecta de impozitare diferentiata pentru toate veniturile ( nu doar pensii speciale ) - asa cum este in SUA, Germania, Marea Britatnie si majoritatea tarilor dezvoltate? Pentru ca voi si afaceristii din spatele vostru nu vreti sa platiti nici acum mai mult de 16% / pentru ca stapanii vostri din afara Romaniei nu vor sa plateasca in tara noastra mai mult de 16%? Pentru ca sunteti si MINCINOSI SI TRADATORI!

Parlamentarii PNL au depus miercuri un amendament prin care pensiile speciale, cu excepția celor ale militarilor și polițiștilor, vor fi impozitate", scrie Ponta pe Facebook.