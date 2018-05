Victor Ponta e pe val: Un important lider PSD a trecut la Pro România

După ce a fost achitat de ÎCCJ, Victor Ponta îşi intensifică activitatea politică. După ce a devenit oficial membru al partidului Pro România, fostul premier dă o primă lovitură în PSD. Deputatul Cătălin Nechifor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, a anunţat că se înscrie în partidul fondat de Ponta.

"Alături de #VictorPonta. Din nou de la capăt. Începem o construcție #ProRomania și la Suceava. După 16 ani în PSD a venit momentul în care sa îmi dau seama ca niciodată sa nu spui niciodată. Mi-am făcut datoria fata de PSD, am avut și împliniri și dezamăgiri, dar viata merge mai departe și ma bucur sa fiu din nou alături de oameni care au fost lângă mine. Am trecut prin multe, am învățat și pe pielea noastră despre real politics, nu sunt penal, apropo nici baron local n-am reușit sa fiu, cu toate ca, între noi fie vorba, în 2012 puteam să-i pun pe unii sa meargă și pe seama cu capul în jos, ca asa erau obișnuiți. Și în final, asa ca în Bucovina va spun Hristos s-a inaltat!", scrie Nechifor pe Facebook.

Surse politice au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, că în următoarea perioadă urmează noi transferuri de la PSD la Pro România. Astfel, în curând, fostul premier Victor Ponta ar urma să anunţe înfiinţarea propriului grup parlamentar. Cei mai importanţi parlamentari ai Pro România sunt, în momentul de faţă, foştii miniştri Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu.

