Victor Ponta: Erau niște protestari care ‘Salvau Roșia Montana‘. Acum îi doare fix în cot!

Fostul premier Victor Ponta își aduce aminte de protestele din timpul mandatului său de premier, cu oamenii care protestau în Piața Universității din Capitală și scandau ”Uniți salvăm Roșia Montana!”. Ponta arată că din cauza activiștilor de mediu, întreaga zonă este în pericol asta pentru că nu s-a putut interveni pentru consolidarea lacurilor din zonă.

”Erau niste protestatari care “Salvau Rosia Montana” pana in 2014 ; pe urma nu i-a mai durut nici in cot de viata oamenilor de acolo , nici de faptul ca lacurile contaminate in urma cu zeci de ani si abandonate asa sub presiune “protestatarilor de mediu” reprezinta un pericol urias pentru intreaga natura din zona si pentru viata oamenilor. Parca si Dl Presedinte Iohannis “salva Rosia Montana” in Campania din 2014 alaturi de intregul PNL . Acum iar o sa imi ceara mie demisia - dar poate fac totusi si ceva concret !”, scrie Victor Ponta.

Reacția lui Victor Ponta vine ca urmare a pericolului de surpare de la barajul Tăul Mare. Autoritățile intervin de urgență și au dispus evacuarea populației, pentru că există riscul ca barajul să se rupă și să inunde toată zona Roșia Montană.