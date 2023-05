Victor Ponta explică mizele alegerilor din Turcia: lecția pe care trebuie să o învețe România

Fostul premier Victor Ponta susține că alegerile din Turcia au parte de un simbolism apare. El arată că, în ciuda propagandei din extern, Recep Tayyip Erdogan a fost foarte aproape să câștige din primul tur, iar lecția pentru România ar fi că mobilizarea la vot, dar și faptul că se trece peste orice tip de mobilizare din extern.

”De ce sunt importante Alegerile din Turcia pentru Romania si romani : cel mai mare partener NATO la Marea Neagra + cel mai mare partener comercial din afara UE + cea mai mare comunitate de afaceri ( inclusiv oamenii de afaceri romani de origine turca ) + principala destinatie turistica ( alaturi de Grecia) pentru cetatenii romani si principalul mijloc de transport international in Aeroportul Istanbul + in ciuda “Propagandei” internationale Turcia a dovedit din nou ca are Alegeri democratice cu o prezenta ( aproape 90%) si implicare fara egal in Europa + la aceste Alegeri batalia ideologica intre “conservatori - suveranisti” si “progresisti - internationalisti” are semnificatie in toata lumea denocratica + pozitia politica a Turciei ( care sprijina politic si militar Ucraina dar a pastrat relatiile economice cu Rusia - la fel ca celelalte tari din BRICS ) starneste critici si polemici in tabara occidentala .

Analiza mea dupa primul tur ( probabil al doilea tur al Alegerilor Prezidentiala va fi in 28 Mai )

1.Erdogan contrazice ( din nou) toate sondajele și se plasează pe primul loc chiar dacă nu câștigă din primul tur. Erdogan a primit peste 50% din voturile exprimate dar ii lipsesc 0,6 % din totalul alegatorilor inscrisi pe liste . Diferenta neta este de aproximativ 2.4 milioane de voturi fata de al doilea clasat K Kiricdaroglu . Lupta furibunda a “progresistilor” din media internationala ( inclusiv Romania) si prezentarea unor sondaje care dadeau candidatul Opozitiei si la 10% in avantaj fata de Erdogan s-au dovedit “wishful thinking “ sau simpla Propaganda ( la fel ca in cazul Alegerilor din Ungaria) . Alegatorii turci au o mandrie patriotica specifica ( spre deosebire de multi alegatori romani ) - orice este perceput ca “interventie din afara” are efect contrar la vot .

2. Coalitia parlamentara condusa de Presedintele Erdogan a obtinut o victorie categorica si neasteptata : 321 de mandate fata de 213 mandate ale Coalitiei de Opozitie condusa de Kilicdaroglu. Este acum evident ca schimbarea constitutionala promisa de Opozitie ( un element fundamental in Campania electorala) nu se poate face - Turcia ramane cu sistemul actual. Este destul de clar ca nimeni nu vede cu ochi buni o situatie in care o majoritate parlamentara deja votata se va “lupta” non stop cu un Presedinte al Opozitiei. Ideea de a avea stabilitate si colaborare intre Presedinte si majoritatea Parlamentara are sens politic pentru alegatorii moderati.

3. Este clar ca cei care au votat cu RT Erdogan ( deja in toate Alegerile din ultimii 20 de ani) sunt suporteri stabili si se vor prezenta la vot in turul al doilea . Insa rămâne de văzut dacă K Kilicdaroglu va reuși să păstreze intactă alianța de șase partide din spatele lui, în condițiile în care nu a reușit să confirme în primul tur asteptarile ( a obtinut cu 10% mai putin decat in sondaje ) . Avand in vedere rezultatul din primul tur si victoria la Parlamentare Erdogan a dat un semnal clar de victorie - ceea ce poate sa demobilizeze o coalitie de Opozitie eterogena , unita doar de obiectivul rasturnarii de la Putere a lui Erdogan. Votantii kurzi ( au votat cu propriul partid si cu K Kilicdaroglu in primul tur ) nu mai au aceeasi motivatie sa vina doar pentru votul la presedinte ( oarecum similar cu votantii UDMR in Romania )

4. Voturile acordate lui Sinan Ogan (aproape 6% - 2.8 milioane) sunt voturi ale unui electorat nationalist , care se vede mai curând în situația de a apăra valorile naționale decât în pozițiile lui Kilicdaroglu de a ceda suveranitate în favoarea unei integrări europene. Originea azera a candidatului este tot un avantaj pentru Erdogan - care a sustinut constant, politic si militar, Azerbaijanul

5. Desi este mult mai cunoscut in politica de peste 20 de ani totusi Erdogan ( 69 de ani ) este cu 6 ani mai tanar decat Kilicdaroglu ( 75 de ani) - ceea ce limiteaza votul “pentru tineri - pentru schimbare”

Lectiile pentru Romania : 1. Prezenta si implicare la vot - aproape 90% fata de apatia din Romania ( putin peste 30% in 2020) 2. Organizarea mult mai eficienta si transparenta a sistemului de numarare a votului 3. Reactia adversa la “propaganda externa”, scrie Victor Ponta.