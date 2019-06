Victor Ponta, reacție după ce Robert Negoiță a dinamitat PSD: 'Mă bucur să văd că în interior au rămas oameni realiști, cu picioarele pe pământ'

Liderul Pro România Victor Ponta salută ieșirea lui Robert Negoiţă, care a anunțat că PSD are o mare problemă de credibilitate si că în interior există o părere cvasi-unanimă potrivit căreia șansele formațiunii la alegerile prezidențiale sunt aproape nule.

„Ma bucur sa vad ca in interiorul PSD au ramas oameni realisti - cu picioarele pe pamant si care inteleg situatia politica / nu cred ca discutiile despre un “independent” care sa fie aruncat candidat PSD la Prezidentiale ca si “carne de tun” fac bine ci dimpotriva - arata panica si neseriozitate!

Ecaterina Andronescu confirmă, după ședința BPN PSD: social -democrații au discutat CEL MAI NEGRU scenariu

ProRomania are o solutie serioasa de candidat : o personalitate de centru stanga, fara nicio problema juridica sau de integritate, apreciata profesional pe plan national si international, cu care actualii lideri PSD au lucrat si fata de care si-au aratat mereu admiratia si respectul!

In conditiile in care partidele de dreapta PNL si USR vor avea doi candidati foarte puternici - fac o oferta onesta catre PSD si alegatorii sai, pentru toti cei care se considera progresisti si social democrati , de a sustine candidatul ProRomania pentru functia de Presedinte al Romaniei! Doar asa putem sa avem un candidat de centru stanga in turul al doilea al Algerilor din Noiembrie!

Ratiunea si binele Romaniei trebuie puse inaintea orgoliilor si intereselor personale sau de partid / sa fim toti ProRomania!!!”, este reacția lui Ponta.