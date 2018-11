Victor Ponta, întrebare-cheie după declarațiile lui Dăncilă: 'De ce PSD nu pleacă din PES și Grupul Parlamentar S&D?'

Liderul Pro România, Victor Ponta, iese la rampă după ce Viorica Dăncilă a declarat că Rezoluţia privind statul de drept în România, adoptată marţi de către Parlamentul European, este „politică” şi „profund incorectă”.

„Am un set de intrebari foarte simple si logice - daca toate reactiile de ieri ale reprezentantilor PSD sunt sincere ( eu le consider doar ridicole, demagogice, isterice si chiar paranoice - dar acesta este punctul meu personal de vedere si nu conteaza pentru PSD) : de ce mai ramane PSD in PES , de ce mai raman europarlamentarii PSD in Grupul S&D si de ce sustin candidatul PES in 2019 pentru functia de Presedinte al Comisiei Europene?!?? Nu ii obliga nimeni - nu ii tine nimeni cu forta alaturi de cei pe care ii acuza de cele mai rele ganduri fata de Romania!

