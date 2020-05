Victor Ponta, ieșire FULGER la vestea că Europa RELAXEAZĂ restricțiile: Vreți să luați amenzi? Să vă vedeți afacerea în faliment? Stați în România!

Liderul PRO România a reacționat rapid la ridicarea restricțiilor din mai multe țări din Europa, printre care și Italia, considerată focarul Europei. Ponta critică măsurile autorităților.

"Vreti sa munciti ? Mergeti in Italia !

Vreti sa stati pe o terasa la restaurant? Mergeti in Ungaria !

Vreti sa asistati la o slujba in fata bisericii? Mergeti in Germania!

Vreti sa va tundeti? Mergeti in Bulgaria!

Vreti la magazine ? Mergeti in Grecia!

Vreti sa stati inchisi in case, sa platiti amenzi, sa va vedeti firma in faliment, campurile arse de seceta, sa cumparati masti de 3 ori mai scumpe decat oriunde in lume , sa fiti datori la banca, la utilitati si la ANAF? Stati in Romania!

Si deschideti televizorul sa vedeti publicitate - Guvernul “Meu” este cel mai bun Guvern din Lume in combaterea Pandemiei / si Presedintele “Lor” tocmai opreste in fiecare saptamana PSD sa mai vanda parti din Romania catre cei cei care muncesc, stau pe terase, se tund, fac shopping, isi salveaza firmele si economia si nu isi exporta cetatenii !!", scrie Ponta pe Facebook.