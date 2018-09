Victor Ponta îl DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZĂ din arhiva negocierilor cu statul paralel

Președintele Pro România, Victor Ponta, mai scoate o poză ”de la sertar” cu Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța Kovesi. El arată că Liviu Dragnea nu luptă cu statul paralel ci doar să-și ascundă banii de la Teldrum și Farmavet.

”Da stimati romani - Liviu Dragnea lupta cu Maior, cu Kovesi , cu Statul Paralel , cu Soros - bla bla! Minciuni ridicole pentru cei care inca mai vor sa se lase prostiti!

Ah - da / si Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie trafitionala , nu e asa?

Adevarul este ca Liviu Dragnea lupta doar ca sa isi ascunda banii de la Teldrum si Farmavet , sa scape de raspundere penala si sa isi promveze propriul interes !!!

Romania, resursele sale naturale, Parlamentul, Guvernul sau PSD sunt simple instrumente pentru propasirea lui si a familiei sale!

Sper sa il intrebe Razvan Dumitrescu in direct in emisiune / daca nu are timp Ii rog pe curajosii din CEX ul PSD si pe cei care isi rup camasa de pe ei la televizor pt “Dl Presedinte Dragnea” sa il intrebe cat de tare lupta el cu George Maior in anii trecuti!

Trebuie sa terminam definitiv cu aceasta minciuna si ipocrizie care isi bate joc de bunul nostru simt dar si de viitorul nostru!”, scrie Victor Ponta, pe pagina personală de Facebook.