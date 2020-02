Victor Ponta îl UMILEȘTE pe Ludovic Orban: 'Se mai dădeau niște vedete prin presă că au aventuri cu femei frumoase. Așa și cu Orban'

Premierul Ludovic Orban se întâlneşte, marţi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai partidelor parlamentare pe tema convocării alegerilor anticipate. Orban a anunțat că singurul partid exclus este PSD, însă un alt lider de partid, Victor Ponta, de la Pro România, a infirmat că ar avea o întâlnire cu premierul demis.

”Mai degrabă cu Viktor Orban, nici vorbă cu el. Se mai dădeau niște vedete prin presă că au aventuri cu femei frumoase. Așa și cu Orban. Nu am de ce să mă întâlnesc cu el, ca să mă mintă! eu nu am vrut să fie învestit acest Guvern, pur și simplu condus de un măscărici, că domnul Ludovic Orban așa se comportă, îmi pare rău, sper să nu vă amendeze. Reformulez, acest Guvern ridicol, penibil, nu am vrut, nu l-am votat și totuși a fost o majoritate de 240 de parlamentari pașnici și curajoși și luptători care l-au votat în noiembrie ca să-l dea jos în februarie. Cum să îl votăm? Doamne-ferește! Nu are oameni, nu e în stare să guverneze.

Citește și: Informații importante! România are nevoie de ei

săptămâna viitoare sau nu știu când, o să trăim pentru prima dată în istoria României, s-ar putea să fie și istoria mondială, când vine un prim-ministru pe care nu-l votează nici colegii lui, adică nu-l va vota nimeni. Poate doar doamna Turcan, de milă. În acest timp, dincolo de penibilul situației în care e Orban. Că e penibil e problema lui până la urmă. Vreau să vă spun că acum este foarte clar pentru toată lumea. Cel puțin cinci luni de acum în colo nu o să avem guvernare în România.

O să avem ce vreți dumneavoastră, scandal în Parlament, campanie electorală, negocieri, dar guvernare nu o să avem, până la sfârșitul lunii iunie cel mai devreme. După care vine iulie, august, pleacă lumea în vacanță. Fără guvernare într-o perioadă atât de rea, cu deficit bugetar, fără fonduri europene, o să fie și mai rău. Când mă uit la liberali că ei fac anticipate... Bun mă, și dacă faci anticipate ce? O să curgă lapte și miere? O să aveți bani de de toate? Ce se întâmplă după ce faceți anticipate pentru oameni?

Citește și: Rareș Bogdan face praf clasa politică: ‘Mai mulți nenorociți nu există altundeva. Îi calc în picioare’

Îi mai întreb și eu pe cei din PNL: vouă vi se pare normal ce face Orban? și ei îmi răspund: lasă că a făcut și PSD! Bun, dacă PSD a omorât oameni, trebuie să facă la fel și Orban? Și ei îmi răspund că da.”, a declarat Victor Ponta, luni seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Citește și: EXCLUSIV Document. După episodul ‘Liftiera’, un nou scandal bubuie în Ministerul Muncii .