Victor Ponta, întâmpinat de protestatari după audierea în dosarul lui Kovesi - Vă mai gândiți la cazul Panait?

Victor Ponta a fost intampinat de protestatari la iesirea din sediul Parchetului General, unde fostul premier a fost audiat ca martor in dosarul in care Laura Codruta Kovesi va fi pusa sub invinuire.

"Va mai gânditi la cazul Panait, domnule Ponta?", i-au strigat protestatarii.

Cristian Panait a fost un procuror care s-a sinucis la 29 de ani, existând speculatii potrivit carora gestul a fost cauzat de presiuni din partea sefilor. Investigatiile facute la acel moment de o jurnalista ar fi aratat ca inainte de sinucidere ar fi avut loc o divergenta intre procurorul Panait si Victor Ponta, la acel moment sef al Corpului de Control in cabinetul Nastase.