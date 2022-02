Victor Ponta intră la rupere după declarațiile Ambasadorului României la Washington: M-am bucurat ca prostu'

Fostul premier Victor Ponta se arată dezamăgit de tergiversarea ridicării vizelor pentru români. Ponta subliniază pe Facebook să politica externă a României revine preşedintelui şi că acţiunile acestuia au fost pur de imagine, fără vreun rezultat concret pentru români. Reacţia lui Ponta vine după ce Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a admis că nu poate spune cu precizie când se vor elimina vizele pentru români.

Citeşte şi: BREAKING Ambasadorul României la Washington anunță când am putea călătorii în SUA fără vize

"Dupa alegerea inteleapta a Domnului Klaus Iohannis ca Presedinte al Romaniei ( mai ales cu voturile din “Diaspora”) m-am bucurat ca o sa rezolve el cu vizele de America / dupa ce am vazut ca a primit o sapca m-am bucurat si mai tare / dupa ce am aflat ca si polonezii si croatii merg acum in SUA fara vize iar m-am bucurat / si cand am auzit ca vin acum la noi multi soldati americani ( fara vize cred) iar m-am bucurat / cred ca m-am bucurat “ca prostu” nu", scrie Ponta pe Facebook.