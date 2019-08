Victor Ponta, laude neașteptate pentru o instituție din subordinea Guvernului: Jos pălăria!

Liderul Pro România, Victor Ponta, își scoate pălăria în fața polițiștilor de frontieră de la Vama Giurgiu, pentru că au reușit să implementeze un sistem foarte bun, în așa fel încât fiecare mașină stă doar câteva minute pentru intrarea în țară. Ponta susține că polițiștii ar putea fi dați exemplu de bună guvernare, însă contează pe cine păstrăm în fruntea țării.

Citește și: VIDEO Dăncilă, anunț BOMBĂ în timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat public - privat pentru autostrada Marii Uniri

”Jos palaria pentru politistii de frontiera si lucratorii de la Vama Giurgiu / am trecut in aceasta seara ( in cea mai aglomerata zi a anului, la cea mai aglomerata ora posibila , cu zeci de mii de romani care se intorceau din Grecia, Turcia si Bulgaria ) prin Punctul de Frontiera rutier / timpul de asteptare pentru fiecare masina in zona romaneasca era de cateva minute ( doar la “desteptii” de vecini bulgari era de asteptat la cateva ghisee penibile pentru plata penibilei “taxe de pod”) .