Victor Ponta 'traduce' anunțul Laurei Codruța Kovesi privind avertizorii: 'Eu zic să aplaudăm și noi aceste inițiative mărețe'

Fostul premier Victor Ponta explică modul în care România este blocată să folosească fonduri europene. Precizarea acestuia vine după ce procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că ia în calcul posibilitatea sesizării Comisiei Europene pentru activarea mecanismului de condiţionarea a fondurilor europene de statul de drept în România din cauza modului în care a fost transpusă directiva privind avertizorii de integritate (mai multe aici).

„Sa va traduc: cum se procedeaza ca Romania sa NU poata sa foloseasca banii europeni alocati. Simplu - daca cineva “lucreaza” profesionist pentru asta.

Romania este singura tara europeana care are inca blocate fonduri europene de peste 1,5 Miliarde de Euro, din Bugetul 2007 - 2014, pe motiv ca sunt “anchete in curs” ( evident nefinalizate si fara nicio sansa serioasa sa fie vreodata).

In 2012 - 2016 am reusit sa luam totusi aproape 30 de miliarde de Euro de la Uniunea Europeana - si atunci Doamna Kovesi & Co ne-au facut sute de dosare ca sa ne “bagam mintile in cap”; plus ceva proteste cu “focile nervoase” in Piata Victoriei.

Acum se iau masuri “preventive” - tot ca sa nu ajunga in Romania banii europeni; pretextul gasit e ca nu protejam bine “avertizorii” (de parca stie cineva in Romania ce inseamna asta - noi le spunem direct “turnatori”)!

Eu zic sa aplaudam si noi aceste initiative marete - ca altfel vine Parchetul European peste noi! Si o sa fim “si … si cu banii luati””, a spus Ponta, pa pagina sa de Facebook.

Context

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativă care transpune o directivă europeană în acest sens. „Pe baza analizei preliminare a legii şi, în special, a modificărilor aduse proiectului de lege pe 28 iunie 2022, chiar înainte de adoptarea acesteia de către plen, procurorul-şef european evaluează dacă unele dintre aceste dispoziţii ar fi contrare Directivei privind protecţia avertizorilor de integritate şi ar reprezenta un pas înapoi în raport cu nivelul actual de protecţie, stabilit de legislaţia naţională încă din 2004”, precizează Kovesi, într-un comunicat de presă al EPPO.