Victor Ponta: Mi-am impus să nu mai joc baschet pentru că joc prost

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, într-o emisiune difuzată sâmbătă seară la Digi24, că nu mai joacă baschet și că acum are o nouă pasiune: golful.

Ponta a făcut baschet profesionist și a jucat la clubul Steaua. În 2015, Ponta s-a operat în Turcia la genunchiul stâng, informațiile neoficiale de atunci fiind că social-democratul se accidentase la un meci de baschet. În 2013, Ponta a jucat baschet cu Ghiță Mureșan. În 2016, Ponta juca golf în concediu.

Citește și: PSD a găsit voturile pentru demiterea Guvernului

„Mi-am impus sa nu mai jos bachet. In primul rand pentru ca joc prost si nu vreau sa ma fac de ras. In al doilea rand ca ma cert cu arbitrii. Cand nu mai joci bine...te certi cu arbitrii, te certi cu jucatorii, te faci de ras. Asa ca ma uit la baschet si nu mai vreau sa ma ating de minge. Mingea mica de la golf e suficienta in acest moment”, a zis Ponta la Digi24.

El a relatat că isi organizeaza concediile cu familia astfel incat sa fie langa un teren de golf.