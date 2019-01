Victor Ponta, necruţător cu foştii colegi: 'Impostorii, analfabeţii şi bufonii care au confiscat acum PSD nu au avut tupeul să apară în faţa oamenilor'

Fostul premier Victor Ponta s-a aflat în ultima perioadă într-un adevărat turneu prin România, pentru promovarea noului său partid, ProRomânia. De Ziua Unirii Principatelor, Ponta a fost la Iaşi, de unde nu a uitat să-i "taxeze" pe liderii PSD pentru absenţă.

CITESTE SI: Articulații sănătoase, indiferent de vârstă. Alimentele care fac minuni în acest domeniu

"Sunt bucuros si mandru ca am fost alaturi de oameni la Bucuresti cu ocazia sfintirii Catedralei Mantuirii Neamului / la Alba Iulia pentru Ziua Nationala / la Iasi pentru Ziua Unirii !

“Sobolanii” politici nu au aparut acolo!

In toate aceste ocazii am putut sa vorbesc cu oamenii despre problemele lor adevarate / unii m-au mustrat pentru ca mi-am dat demisia din functia de Premier / altii ca l-am lasat pe Liviu Dragnea sa aiba atata putere/ am primit multe incurajari si sfaturi pentru ProRomania si actiunile de viitor / multi social - democrati, alaturi de care am muncit in ultimii 17 ani si care mi-au fost alaturi la bine si la greu, mi-au spus sa revin alaturi de ei sau mi-au promis ca ma vor ajuta in viitor /m-am bucurat sa ii revad si sa ii reprezint eu in lipsa “Sefilor” lor oficiali ;

Impostorii , analfabetii si bufonii care au confiscat acum PSD nu au avut tupeul sa apara in fata oamenilor - ei stau doar ca sobolanii in palatele de protocol ale Statului si folosesc banii primiti de la Buget ca sa incerce sa manipuleze oamenii!

PRO Romania va fi mereu alaturi de romani!", scrie Ponta pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Unul dintre cele mai TOXICE alimente: somonul de crescătorie .