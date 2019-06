Victor Ponta nu iartă PSD, după ce Viorica Dăncilă s-a 'predat' la Bruxelles: 'Măcar Liviu Pleşoianu a rămas pe poziţie'

După acordul de la Bruxelles pe tema justitiei. agreat marti intre Viorica Dancila, Frans Timmermans si Jean-Claude Juncker, Victor Ponta le aminteşte foştilor colegi din PSD atitudinea dinainte de alegeri şi remarcă "predarea" totală de după condamnarea lui Dragnea. Fostul premier remarcă doar consecvenţa deputatului Liviu Pleşoianu, care a ameninţat cu demisia din cauza noii direcţii adoptate de partid.

"Este bine ca discursul antieuropean al PSD a incetat / noi la ProRomania am spus mereu acest lucru (si toti care conduc azi PSD ii tineau isonul lui Liviu Dragnea in toate atacurile -acum s-au spalat pe maini ca Pilat din Pont)!

Este totusi gretos sa ii vezi pe “Patriotii din Europa” care se bateau cu caramida in piept pana pe 26 si faceau manele contra lui Timmermans cum dau din coada si se gudura pe langa cei pe care ii injurau pana acum o saptamana!

Macar Liviu Plesoianu a ramas pe pozitie - e prima data cand il apreciez si singurul lucru pentru care merita apreciat / in rest vorbeste numai prostii si serveste din ignoranta propaganda Sputnik in Romania !

Imi vine sa rad cand imi amintesc ca, de peste un an, toata Propaganda PSD ma acuza pe mine ca am primit in 2012 “Lista lui Barroso”! Pai eu am negociat pentru Romania si pentru PSd - nu m-am dus sa ma predau neconditionat ( si sa fiu chiar entuziasmat de predare)!", scrie Victor Ponta pe Facebook.