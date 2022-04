Victor Ponta nu îl menajează pe Băsescu după ce fostul președinte a fost 'lovit' de justiție: 'Ne-a vândut la toată lumea timp de 10 ani'

Victor Ponta reacționează la declarațiile lui Traian Băsescu de după decizia ÎCCJ în cazul Elenei Udrea. Dacă fostul președinte a deplâns faptul că judecătorii ÎCCJ au dat prioritate dreptului UE, nu Constituției României, Victor Ponta amintește faptele lui Băsescu în cei 10 ani petrecuți de acesta la Cotroceni.

„Basescu acum critica Uniunea Europeana - “lupta anticoruptie” si aplicarea in Romania a “Statului de drept”. Dupa ce ne-a vandut la toata lumea timp de 10 ani / dupa ce a construit Sistemul “anticoruptie” ca sa-l bage la inchisoare pe Adrian Nastase si sa le faca dosare la toti adversarii / dupa ce a fost destituit prin vot la Referendum de 7,4 milioane de romani si repus in functie de strainii pe care acum ii critica / dupa ce se batea cu caramida in piept ca el apara “Statul de Drept” de atacurile pesedistilor / dupa ce a prigonit toti oamenii de afaceri romani ca sa faca loc multinationalelor / dupa ce a patronat vanzarea companiilor romanesti/ dupa ce ne-a dat in 2010 pe mana FMI / dupa ce iesea la ora 18 “ca cucu” sa ceara demisia imediata pentru oricine era doar acuzat de procurorii lui / dupa ce a blocat 6 luni numirea unor noi sefi la Parchete “ca nu se poate fara Kovesi” / dupa ce a iesit in 2014 si a cerut tuturor “basistilor” sa voteze cu Iohannis ca sa scape tara de PSD! Sau poate cel care a facut toate acele lucruri era “Dottore” Petrov - turnatorul ? Si acum, in sfarsit , vorbeste Basescu ! De la Basescu nu am avut niciodata nicio asteptare - dar de la cei care l-au votat de doua ori ar prinde bine un pic de jena!”, scrie Ponta pe Facebook.