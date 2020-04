Victor Ponta: Nu vine niciun român acasa doar așa...

Fostul Premier Victor Ponta, il critica pe actualul Prim-ministru, Ludovic Orban, in legatura cu recentele declaratii vis-a vis de romanii care doresc sa se intoarca acasa de Paste.

Victor Ponta spune pe facebook despre recentele declaratii ale lui L.Orban ca: "Asta nu este o solutie - ci o prostie ! Si noi de o luna cerem o solutie pentru cei care vin in tara - iar Guvernul nu face nimic, sau face propuneri inaplicabile."

Tot V.P. mai declara ca; "Nu vine niciun roman acasa doar asa, sa faca Pastele, sa se mai vada cu familia si sa se plimbe putin ( cum crede Iohannis) / toti care vin acum in Romania vin sa stea aici pentru ca nu au casa, venituri si ingrijire medicala in tara respectiva ! Despre acestia este vorba, ce este asa greu de inteles?", ca si solutie cu care vine fostul premier acesta si-ar dori ca sa existe o "testarea rapida obligatorie pentru toti cei care intra in tara / acestia asteapta la granita rezultatele / daca sunt pozitive merg in carantina sau izolare / daca sunt negative merg acasa si 14 zile respecta regulile stricte / sunt toti inregistrati si verificati timp de 14 zile de DSP local !"