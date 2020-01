Victor Ponta, pesimist în privinţa autostrăzilor: Dincolo de 'gândacii' de Bruxelles, să nu uităm 'gândacii' din Romania

Victor Ponta susţine că Guvernul Orban, prin deciziile luate în cele aproape trei luni de guvernare, a amânat din nou posibilitatea inaugurării autostrăzilor care să lege Bucureştiul de Transilvania şi Moldova. Liderul Pro România afirmă că există persoane care fac tot posibilul pentru a bloca acest drept al românilor.

"Trist dar adevarat / merita citit - si merita sa incercam inca o data sa schimbam ceva !

In 2014 trebuia sa semnam Comarnic - Brasov - si a sarit Basescu sa ne reclame la DNA ( in 2005 tot el a blocat Autostrada “Transilvania” ) / in 2015 am scapat de Basescu si a aparut Madam Gorghiu ( “spaima copiilor) si iar ne-a facut plangeri / am ajuns in 2020 si Guvernul PNL “Orban” a anulat de tot toate procedurile de pana acum - deci mai repede de 18 luni este absolut imposibil sa incepem o licitatie ; mai repede de 3 ani este imposibil de semnat un contrac de executie ; mai repede de 6 ani este imposibil sa inauguram macar 1 km de autostrada!

In 2012 - 2015 am terminat eu 350 de km ( inceputi de Tariceanu si Boc) / tot ce se mai lucreaza acum in Romania a fost inceput de Ministrii Rus si Sova ( nicio fapta buna nu ramane nepedepsita in Romania) ! Din 2016 pana azi ZERO lucrari noi - acum sunt sigur ca 2021-2022 vor fi tot zero !

Dincolo de “gandacii” de Bruxelles sa nu uitam “gandacii” din Romania care au blocat si blocheaza in continuare dreptul absolut al romanilor de a lega Bucurestiul de Transilvania si Moldova!", scrie Ponta pe Facebook.