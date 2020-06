Victor Ponta promite că nu va mai face politică 24 din 24

Fostul premier al României a vorbit sâmbătă seara La cină, emisiunea de la Digi 24, despre timpul petrecut departe de familie și a promis, în fața soției sale Daciana Sârbu și a telespectatorilor, că acele vremuri nu vor mai veni.

“Nu va mai fi niciodată așa, promit! Politică 24 de ore, cum am făcut până în 2015, între 2010 și 2015, nu o să mai fac niciodată. Timpul pe care l-am pierdut în relația cu Andrei, irina, Daciana și așa mai departe… nu o să-l mai pierd încă o dată. Asta e lecția numărul 1! Am o listă cu multe lecții învățate, dar asta e lecția numărul 1. (...) Am încă o filmare cu Irina în care spunea că cel mai tare își dorește să nu mai fac politică și să stau cu ea. Între timp, cred ca i-a mai trecut; vrea să stea cu prietenele, nu neapărat cu tati. Acum mă rog eu de ea să stea cu mine și nu am același succes” - a spus Victor Ponta în emisiunea La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

