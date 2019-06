Victor Ponta, propunere FĂRĂ PRECEDENT: Candidat comun PSD-ALDE-Pro România la prezidenţiale, ales prin vot în sistem american

Victor Ponta lansează o propunere fără precedent în politica din România. Liderul Pro România vrea ca partidul pe care îl conduce să aibă candidat comun cu PSD şi ALDE la prezidenţialele din noiembrie, iar acesta să fie desemnat prin vot direct de toţi cei care doresc să voteze, nu doar de către membrii de partid.

"Va propun o solutie pragmatica si imediata pentru o criza grava ! O solutie pentru Stanga ProEuropeana si Progresista din Romania - #ALEGERILEPRIMARE deschise pentru desemnarea candidatului la functia de Presedinte al Romaniei!

Acesta este un apel catre liderii PSD si ALDE / dar mai ales un apel pentru toti votantii de centru stanga progresisti, ProEuropeni, Pro buna guvernare si Pro dezvoltare a Romaniei!

Romania (ca orice tara europeana sau ca si SUA ) are nevoie de o competitie echilibrata intre Stanga si Dreapta politica - dezvoltarea unei tari depinde de capacitatea clasei politice de a se schimba si adapta rapid la noile realitati sociale , de a se reconecta la problemele si asteptarile cetatenilor!

Romania a fost debalansata politic dupa votul din 26 Mai - dar nici invinsii, nici invingatorii nu par sa fi inteles corect rezultatul:

Partidele de dreapta au obtinut o victorie categorica ( 5 milioane de voturi) dar cu un caracter strict critic, negativ, fara nicio alternativa constructiva - poti sa castigi Alegerile fiind doar CONTRA - dar guvernarea se dovedeste mereu un dezastru ( 1996, 2004, 2009 sau 2016 ne demonstreaza asta)

Centru Stanga a obtinut in 2014 - 5,3 milioane de voturi ( chiar daca a pierdut Prezidentialele) / in 2016 a obtinut 3,6 milioane ( PSD si ALDE impreuna) / in 2019 - doar 3 milioane ( PSD , ALDE si ProRomania) / cauzele acestei scaderi nu se pot contabiliza doar la o singura persoana ( chiar daca este principalul vinovat) - de fapt arata proasta guvernare, concentrarea pe subiecte care nu aveau nicio legatura cu asteptarile oamenilor, comunicarea agresiva si controversata, adoptarea unui discurs antieuropean neagreat de romani, ostilizarea stupida a Diasporei, a tinerilor si a mediului privat - o totala inadecvare la modul in care societatea romaneasca se schimba in fiecare zi!

Regret ca nu am fost invitat la Congresul PSD ( asa cum nu a fost invitat niciun fost lider) - este un semn ca paranoia din “Epoca Dragnea” inca nu s-a vindecat ! Sa speram insa ca va trece cat mai repede si liderii pesedisti vor intelege ca izolarea si lipsa de dialog le este fatala!

As fi mers - nu sa critic, sa acuz sau sa insult oamenii alaturi de care am luptat politic timp de 15 ani / as fi mers sa le spun ce le-am spus si la Congresul din Februarie 2010 : “Trebuie sa va schimbati - daca vreti sa mai existati”! Si le-as fi facut propunerea pentru Alegeri Primare deschise - intai pentru Prezidentiale si apoi pentru Alegerile locale si parlamentare!

La ProRomania acesta este obiectivul nostru politic : sa ne adaptam si sa intelegem schimbarea profunda din societatea romaneasca- sa construim politici progresiste ( liberale in economie dar cu proiecte sociale care sa sprijine incluziunea sociala si egalitatea de sanse) / sa aratam ca am inteles ca politizarea justitiei, coruptia, baroniadele si clientelismul sunt insuportabile nu doar pentru votantii Dreptei ci si pentru ai nostri/ sa terminam cu politica “iti dau de la Buget si deci tu ma votezi orice as face si oricum m-as comporta”! ProRomania trebuie sa fie exact ce nu a mai fost PSD in 2017 -2019! Sunt constient cat de greu este sa faci un partid de la zero , cat timp, resurse si energie trebuie cosmumate! Dar am facut ProRomania din necesitate - si nu am gresit!

Acum Congresul PSD va fi exact ceea ce s-a imprimat in constiinta publica ca fiind paradigma “pesedismului” : aranjamente de culise, scandal, circ, baroniada, CEX ul care decide totul si oamenii nimic ! Rezultatul pentru votanti va fi mai multa dezamagire si revolta!

Urmeaza desemnarea candidatului la Prezidentiale- la ce am vazut pana azi din nou sondaje masluite, jocuri de culise, circ, aroganta ! Dupa care o atitudine aroganta fata de ALDE si sfidatoare fata de ProRomania! Oricine rezulta din acest proces viciat va fi invins fara niciun efort de candidatii PNL si USR - nu vom avea un candidat de centru stanga in turul al doilea / dupa care “bulgarele de zapada” se va rostogolii la Alegerile locale si parlamentare!

Dezastru total - PNL si USR vor ajunge la Guvernare fara sa faca macar efortul de a-si pregati o echipa si un proiect solid!

Cred ca pentru a evita acest scenariu negativ Partidele de Centru Stanga trebuie sa organizeze #AlegeriPrimare deschise ( nu doar pentru membrii de partid - ci pentru orice cetatean care vrea sa isi exprime opinia )!

In Italia dominata de Silvio Berlusconi asa a reusit Stanga in 2005 sa castige ! https://en.m.wikipedia.org/…/2005_Italian_centre-left_prima…

In Franta dominata de Sarkozy asa a reusit Stanga sa castige in 2011 - https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Primaire_citoyenne_de_2011

In America dominata de Donald Trump asa incearca Partidul Democrat sa castige in 2020 - https://en.m.wikipedia.org/…/2020_Democratic_Party_presiden…

Ce propun in mod concret:

1. Toti cei care isi asuma sau isi doresc sa candideze in 2019 la Alegerile Prezidentiale sa anunte oficial pana la 1 Septembrie ( desi am spus de o mie de ori mai spun o data ca eu nu voi candida in acest an - ca sa nu fie nicio confuzie)

2. Candidatii ( Tariceanu, Cimpeanu, Teodorovici, Nicolae si ceilalti) trebuie sa accepte un program de minim 5 dezbateri publice , in 5 orase diferite din tara, pe toate temele de interes public / la aceste dezbateri trebuie sa accepte intrebari de la contracandidati, de la presa si de la public ( intr-un sistem transparent stabilit de organizatori) / deasemenea candidatii pot sa isi faca campanie in orice mod acceptat de legislatia in vigoare pentru alegerile obisnuite

3. In perioada 27- 29 Septembrie la toate sediile din tara ale PSD, ProRomania si ALDE cetatenii care doresc pot sa voteze pentru unul dintre candidati fara sa fie obligatoriu membri de Partid( trebuie doar sa isi dea identitatea ) / deasemenea organizatorii trebuie sa asigure un sistem online de vot ( cu indeplinirea conditiilor de securitate si confidentialitate prevazute de Directiva Europeana privind GDPR)

4. Centralizarea si anuntarea rezultatelor in ziua de 30 Septembrie- anunt public imediat si neconditionat din partea Partidelor organizatoarea si a contracandidatilor privind sprijinul pentru cel declarat castigator al #AlegerilorPreliminare

5. O campanie coordonata si un efort comun pentru a recastiga cel putin votul celor 5,3 milioane de romani care au votat candidatul de centru stanga la Alegerile precedente din 2014 !

Eu sunt convins ca acest sistem poate sa dea un suflu nou si absolut necesar; sa promoveze oameni si idei noi; sa reconecteze politicienii la asteptarile si vointa alegatorilor; sa dea legitimitate si responsabilitate candidatului; sa dea o sansa, o viziune si o speranta de viitor politicilor de centru stanga in Romania!

Si sunt convins ca acest sistem trebuie folosit si in 2020 pentru desemnarea candidatilor pentru Presedintii de Consilii Judetene si Primarii de mari orase ( gata cu “baronii nemuritori” si cu “primarii de drept” ) daca vrem ca PNL- USR sa nu obtina un rezultat similar cu al USL ului in 2012!

Doar prin acest sistem la Alegerile Parlamentare se poate reechilibra scena politica si schimba directia aratat clar in 26 Mai la Alegerile Europarlamentare!

Tot ceea ce propun eu mai sus presupune viziune, decizie si responsabilitate politica / si , bineinteles, presupune din Septembrie un Guvern mult mai profesionist si performant care sa arate prin activitatea de zi cu zi ca #AlegerilePreliminare nu sunt un simplu joc politic ci o schimbare reala si radicala!

Cred in vorba inteleapta cu “mintea de pe urma” / am vazut insa ca in Polonia, Ungaria, Cehia dar si Franta politicienii de centru stanga nu au avut “mintea de pe urma” - iar oamenii i-au sanctionat asa cum meritau!

Eu insa sunt ProRomania- si tin cu Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.