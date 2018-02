Victor Ponta, provocarea supremă pentru Dragnea: 'Îmi dau demisia din Parlament și nu voi mai face politică'

Victor Ponta reacționează prompt după ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou că l-ar fi denunțat la DNA în dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut că a văzut denunțul lui Ponta la dosar, însă fostul premier îi lansează lui Dragnea o provocare: cel care minte să plece din Parlament și din politică.

Vezi și: Dragnea îi acuză pe Ponta și Șova că l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD se plânge că nu are bani să-și vadă dosarul

„Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani! Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut!

Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest lucru ! Oamenii merita sa stie adevarul.

Ii propun public sa procedam dupa cum urmeaza : el daca aduce o copie dupa denuntul (pretins) al meu in aceeasi zi imi dau demisia din Parlament si nu voi mai face politica / daca insa ii aduc eu un document oficial care sa ateste inca o data ca sunt un simplu martor ( ca si Teodorovici, Grindeanu, etc) si nu am depus niciodata vreun denunt penal contra lui atunci isi da el demisia din Parlament si din PSD!! Simplu si clar - hai mai Dragnea Mincinosule, ai curaj?

Ps - eu voi face maine cerere oficiala catre DNA sa imi comunice calitatea procesuala in acel dosar (denuntator sau martor)! Dragnea Mincinosul fiind inculpat poate maine sa ceara o copie a declaratiei mele si sa o faca public ( am inteles ca nu are bani sa copieze - ii platesc eu fotocopie de 5 pagini)!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.