Victor Ponta, RĂSPUNS - FULGER la apelul lansat de Călin Popescu Tăriceanu privind colaborarea europarlamentarilor români

Fostul premier Victor Ponta, răspuns rapid la la apelul lansat de Călin Popescu Tăriceanu privind colaborarea europarlamentarilor români.

"Salut initiativa unui efort conjugat al tuturor europarlamentarilor romani pentru promovarea unor proiecte care sa fie in interesul Romaniei!

Europarlamentarii ProRomania vor participa fara ezitare la orice format transpartinic care sa sustina proiectele nationale la nivel european !

Dupa 27 Mai Romania are nevoie de un efort conjugat pentru a-si reface prestigiul in Europa , a-si recastiga aliatii si partenerii puternici pierduti in ultima perioada , a se promova ca un membru serios , stabil si predictibil al Uniunii Europene, a lupta impotriva fortelor antieuropene care promoveaza populismul, sovinismul, discriminarea si ideile iliberale in tarile lor!

Suntem si vom fi mereu deschisi la dialog pentru Romania!", a scris Ponta pe Facebook.