Fostul premier Victor Ponta a venit cu o reacţie fulger, după ce profesorul Ioan Aurel Pop a fost desemnat noul preşedinte al Academiei Române.

"Profesorul Ioan Aurel Pop este cu siguranta una din persoanele ( de fapt personalitatile) cele mai erudite, elevate si echilibrate pe care le-am intalnit in viata mea ! Ma bucur mult pentru Academia Romana ca are in frunte un asemenea om - o mandrie pentru Cluj si pentru intreaga Romanie. Felicitari si mult succes.", scrie Victor Ponta pe Facebook.