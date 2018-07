Victor Ponta, replică pentru Vasile Dâncu: No offence, Vasile! Ai doar parțial dreptate

Sociologul Vasile Dâncu susține că prin politica pe care o duce, Victor Ponta nu face decât să sprijine PSD. Ponta îi dă replica și îi spune că are doar parțial dreptate pentru că el sprijină PSD, însă nu partidul condus de oamenii lui Liviu Dragnea.

”Vasile Dincu are doar partial dreptate - eu am sprijinit mereu PSD din convingere si cu toata inina si puterile mele ( nu “fara sa imi dau seama”)! Si am aratat ca PSD a fost capabil sa guverneze bine tara, sa aiba o viziune pentru Romania / iar cand situatia mea personala a fost de natura sa faca rau Partidului am demisionat ca sa il ajut ( nu sa il trag dupa mine) - asta am facut pana cand PSD a fost confiscat de Grupul de pedisti ai peremisti condusi de Dragnea si Dancila!