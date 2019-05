Victor Ponta s-a DEZLĂNȚUIT la adresa Rovanei Plumb: 'Acces exagerat de pupin...urism/Evident ca m-am complacut si eu, ca si Ion Iliescu, Adrian Nastase

Ieșire spumoasă a liderului PRO România, Victor Ponta, la adresa fostei sale colege de partid Rovana Plumb. Ponta a scris pe Facebook despre cea mai recentă dezbatere la care a luat parte alături de Rovana Plumb.

"Azi, la dezbaterea DC News, i-am dat ocazia Rovanei sa repare monstruozitatea pe care a spus-o la Iasi pe scena ( dintr-un acces exagerat de pupin...urism)! Am primit doar un raspuns stupid din noua “cartulie rosie a Carmaciului Liviu”!

Citește și: Lovitură NEAȘTEPTATĂ în dosarul Ghiță - Bădescu: Șeful IPJ Prahova, AMENDAT de ÎCCJ

Evident ca m-am complacut si eu ( ca si Ion Iliescu , Adrian Nastase, Mircea Geoana inaintea mea) - evident ca am acceptat si sustinut “Rovane” care ne cantau “ode”/ imi pare rau pentru asta si, tot ce pot sa fac acum, este sa ma lupt contra lor! Dar sunt convins ca as fi dat-o jos in suturi de pe scena daca o auzeam ca traim “in tara lui Ponta” - pentru ca imi dadeam seama de oribilitatea expresiei!

Problema acum nu mai este doar Dragnea ( asa cum nu era doar Ceausescu) - toti lingaii si nulitatile din jurul lui , care ii intretin paranoia primind in schimb functii si avantaje uriase - toti merita sa fie eliminati din viata publica!

Pentru adevaratii social - democrati exista acum alternativa corecta : PRO Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.