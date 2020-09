Victor Ponta, săgeți acide către Klaus Iohannis: 'Are o pasiune, inaugurează tot ce am început eu'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, la Oradea, la întâlnirea cu candidaţii bihoreni, că ar vrea ca şi preşedintele Iohannis să înceapă un proiect major ca să aibă şi el ce inaugura după alegerile din 2024.

"Am văzut că domnul Iohannis are o pasiune: inaugurează tot ce am început eu. Şi nu pot să-mi doresc altceva decât ca domnul Iohannis să înceapă şi el ceva, un proiect major, ca să pot să-l inaugurez eu după 2024. Dar, din păcate, cu domnul Iohannis am inaugurat împreună autostrada aceea de la Sibiu la Deva, care după aceea, când s-a prăbuşit, am prăbuşit-o numai eu. S-a reparat, merge toată lumea pe ea. Mă bucur că am făcut metroul Bucureşti, pentru că domnul Iohannis, probabil, nu mergea cu metroul la Sibiu şi a avut ocazia să vadă şi el cum arată un metrou," a declarat, în cadrul întâlnirii publice, Victor Ponta, organizată în amfiteatrul Cetăţii Oradea, conform agerpres.ro Preşedintele Pro România, Victor Ponta, s-a aflat luni la Oradea pentru a susţine cei 54 de candidaţi ai partidului în alegerile locale. Potrivit liderului Pro România Bihor, Octavian Bara, sunt 54 de candidaţi la funcţia de primar, din care şapte sunt femei, şi sunt liste pentru Consiliul Local în 25 de localităţi. Pro România Bihor are ca şi candidat pentru funcţia de preşedinte al CJ Bihor pe actualul vicepreşedinte Traian Bodea, iar la Primăria Oradea, pe medicul Daniel Pop.

VIDEO Gabriela Firea, apel urgent la Guvern: Capitala riscă să piardă 25 de milioane de euro din cauza unui aviz de la DSP



"Vreau să puneţi fundaţia pentru alegerile din 2024. Pentru o formaţiune politică, de fapt, fundaţia o reprezintă alegerile locale. Îmi doresc să fim şi în Bihor, şi în toată ţara, în consiliile judeţene, în cele locale, să avem primari, viceprimari. Noi am pornit de la zero aleşi locali. E important să avem candidaţi cunoscuţi şi care au proiecte serioase, nu contra cuiva, ci pro ceva. Şi pe această fundaţie să construim pentru 2024. Asta este aşteptarea mea", a declarat Victor Ponta.



Victor Ponta a precizat, că în aceste alegeri locale, Pro România este o alternativă la cele două partide vechi, care, de 30 de ani, conduc România în diverse forme şi formule.



"Sunt destul de mulţi oameni care spun că nu mai vor să voteze cu PSD-ul, în niciun caz, dar, din păcate, am constatat în ultimul an că şi PNL-ul are aceleaşi defecte. Şi atunci trebuie să existe o alternativă. USR-ul a pornit aşa ca partidul care o să revoluţioneze, o să lupte, s-au predat. Cred că cei de la USR stau în fiecare seară şi îşi fac cărţi de vizită cum o să fie ei în guvern cu PNL-ul. Cu Pro România am dorit să construim o alternativă la cele două partide vechi, care de 30 de ani, conduc România în diverse forme şi formule. Fac o paranteză: povestea cu PSD-l că conduce de 30 de ani e o păcăleală, evident. Oricine care ştie matematică şi a trăit în România ştie că PSD-ul şi PNL-ul conduc de 30 de ani, că se numea PDL, că... Dacă adunăm mandatele domnului Băsescu, ale domnului Constantinescu şi ale domnului Iohannis, cam 20 de ani sunt din PNL, PNL-PDL", a spus Ponta.



Liderul Pro România a precizat că partidul promovează oameni care au făcut ceva, dând ca prim exemplu propria persoană, cu referire la experienţa anilor 2010-2015.



Fostul prefect al judeţului Claudiu Pop a ţinut să menţioneze, printre alte argumente pentru care bihorenii să voteze Pro România, faptul că în mandatul premierului Ponta s-au pus bazele construirii Autostrăzii Transilvania, precum şi cele 60 de hectare de teren transferate către municipiul Oradea de Guvernul Victor Ponta pentru a se înfiinţa Parcul industrial II.



"Azi pe acest teren sunt mii de locuri de muncă şi s-a construit noul terminal pentru pasageri al Aeroportului Oradea, urmând terminalul cargo. Acestea sunt doar două argumente, pe lângă multe altele", a spus Pop.



Liderul Pro România Bihor, Octavian Bara, a subliniat că au fost promovaţi oameni profesionişti, tineri, dar şi femei pentru aceste alegeri atipice, în care România de confruntă cu probleme mari în sănătate, educaţie şi economie.



"Cred că că este momentul să alegem, nu numai oameni fără probeleme penale, ci oameni profesionişti, care să fie capabili să gestioneze şi să depăşim problemele, a spus Bara.



Candidatul la funcţia de preşedinte al CJ Bihor, Traian Bodea, a mărturisit că judeţul este unul greu, unde UDMR are un procent semnificativ, însă a declarat că având organizaţii bune ale Pro România în judeţ cu siguranţă vor obţine un număr mare de aleşi locali, primării şi în continuare cel puţin un vicepreşedinte de CJ.



Candidatul la funcţia de primar al Oradiei, Daniel Pop, a precizat că deşi filiala este una tânără, nu este fără experienţă. Principala grijă identificată în vizitele făcute la pas în oraş este că vocea cetăţeanului nu s-a prea auzit în Primăria Oradea, dar este nevoie să se investească foarte mult în oamenii din Oradea, pentru a le creşte nivelul de trai.



"Vă îndemn să aveţi curajul de a spune pe faţă lucrurile care nu s-au făcut bine. Iar după alegeri, în consiliile locale, puteţi face orice alianţe doriţi. Am încredere că veţi alege să faceţi parteneriate benefice pentru interesul comunităţii", le-a transmis Ponta candidaţilor.