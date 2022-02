Victor Ponta 'scutură' USR-ul după scandalul Cioloș-Barna: 'Încă o creație artificială se prăbușește în penibil'

Fostul premier al României, Victor Ponta, le cere românlor să nu fie dezamăgiți sau surprinși că Dacian Cioloș și Dan Barna sunt „la cuțite”, asta pentru că cei doi lideri ai USR au posturi bune, plătite cu mii de euro. „Să îi plangem pe cei care din 4 în 4 ani se lasă păcăliți”, spune Victor Ponta.

Context: Declarațiile lui Ponta au fost făcute în contextul în care au apărut tensiuni între Dacian Cioloș și Dan Barna. Liderul USR Dacian Cioloş, fost lider PLUS, ar fi ameninţat, joi seară, în contextul scandalului din partid, că, în cazul în care Biroul Politic al USR nu îi aprobă planul de reformă, reface PLUS şi va avea grupuri parlamentare separate la Cameră şi la Senat, afirmă surse din cadrul formaţiunii.

Victor Ponta: „Înca o iluzie romaneasca moare - inca o poveste falsa pentru pacalirea celor mereu frustrati - inca o “gogoasa” umflata de tot felul de “baieti destepti” din Tara si din Strainatate - inca o creatie artificiala se prabuseste in penibil.

Nu imi bat capul cu clasicii “frustrati” de propria viata care simt nevoia sa se defuleze in viata publica. Cunosc insa si oameni de buna credinta care chiar au crezut in “povestea” USR PLUS - “oameni noi” ( desi Dacian Ciolos e de peste 15 ani in politica) - “anticomunisti” ( si o multime de copii de securisti au aparut in prima linie) - “anticorupti” ( dupa care alesii lor locali au dat iama ca flamanzii in toate posturile si afacerile) - “profesionisti” ( si au pus un functii tot felul de ageamii si impostori ) - “scoliti” ( dupa care am aflat ca si BAC ul l-au luat cu greu iar diplomele sunt “aranjate” pe la tot felul de scoli inexistente din Strainatate) - “o tara ca afara” ( si le-au aratat Fritz si Clotilde ca se poate chiar mai rau decat in Romania) .

Nu ii plangeti pe actorii principali; Ciolos castiga destul de la Bruxelles doar prostindu-i pe romani; Barna si Echipa au salarii de la Parlament, masini , deplasari in strainatate si contracte de “consultanta”. Sa ii plangem pe cei care din 4 in 4 ani se lasa pacaliti, sufera ca sunt dezamagiti, dupa care fac la fel. Prima data cand te pacaleste cineva e rusinea lui; a doua oara e a ta; a treia oara e chiar prostie!”, a spus Ponta, pe pagina sa de Facebook.

