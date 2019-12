Victor Ponta, solicitare pentru Klaus Iohannis: Să se zbată pentru acest colac de salvare

Liderul Pro România, Victor Ponta, arată că noua variantă de buget al Uniunii Europene pentru 2021-2028 dezavantajează România, în raport cu varianta inițială. Ponta le cere lui Iohannis și celor din Guvern să își pună în mișcare toate relațiile cu oficialii europeni pentru ca România să nu piardă bani.

”Propunerile de alocari pentru 2021-2028 facute de Comisia Europene ( in special de Corina Cretu - Comisar pentru Politici Regionale) erau avantajoase pentru Romania ; o crestere de 8% fata de perioada anterioara / insa noua propunere facuta de Presedintia Finlandeza dezavantajeaza tara noastra!

Sper ca Guvernul si Presedintele Iohannis ( care participa la Consiliul European ) sa negocieze cu partenerii europeni si sa reuseasca sa revina la propunerea initiala a Comisiei.

Prin multa munca am reusit sa ducem gradul de absorbtie a fondurilor europene pentru perioada 2007-2014 de la 7% la peste 90% / acum suntem la doar 28% pentru 2014-2020 desi aveam aprobate si semnate inca din 2015 Acordul de Parteneriat si Programele Operationale ( dar am schimbat 6 Premieri si zeci de ministri responsabili - din rau in mai rau)!