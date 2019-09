Victor Ponta șterge pe jos cu Dan Barna: 'Acum nu reprezintă nimic, decât nişte oameni care vorbesc pe la televizor'

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a criticat luni varianta avansată de liderul USR, Dan Barna, care a anunţat că îşi doreşte alegeri anticipate, şi a afirmat că acesta "mai bine s-ar ocupa să guverneze".

"Domnul Barna vă minte şi e urât că un om politic tânăr vă minte. Pentru că ştie, cred că i-au explicat şi alţii, că nu ai cum să faci anticipate în ultimele şase luni ale mandatului preşedintelui. Şi din februarie cum face? Dacă candidează domnul Barna sau domnul Orban la funcţia de prim-ministru şi acceptă să îl picăm în Parlament de două ori? Hai să fim serioşi! Mai bine s-ar ocupa să guverneze. A, au guvernat în 2016 foarte prost şi de asta au luat bătaie. Să aibă grijă de data asta să o facă mai bine. Dacă îl pun tot pe Cioloş o să fie ca în 2016", a declarat liderul PRO România, la Parlament.

El a opinat că PNL şi USR vor reprezenta o alternativă credibilă abia în momentul în care vor avansa un program de guvernare şi vor încheia un acord politic.

"Dacă fac un acord politic de guvernare PNL - USR... Nu cu noi, precizez foarte clar - că aici am văzut că şi domnul Barna parcă era Dăncilă II şi chiar e o jignire de data aceasta pentru el - că zicea că el nu vrea cu Ponta. Păi nici noi nu vrem cu el, adică nu despre asta era vorba. Cred că nu a înţeles despre ce era vorba, de aceea spun că mi s-a părut că parcă era Dăncilă. Şi anume: să îşi facă ei, PNL şi USR, un acord de guvernare, să vină cu un premier, cu un program de guvernare şi atunci reprezintă o alternativă. Acum nu reprezintă nimic, decât nişte oameni care vorbesc pe la televizor", a spus Ponta.

Liderul PRO România a susţinut că, în acest moment, singura persoană care are atribuţiile constituţionale să formeze o nouă majoritate este preşedintele Klaus Iohannis, dar a menţionat că şeful statului aşteaptă probabil ca prim-ministrul să se prezinte în Parlament.

Luni, preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că alianţa USR - PLUS poate intra la guvernare doar în condiţiile unei majorităţi parlamentare care să susţină reformele de care România are nevoie. El a mai afirmat că alianţa îşi doreşte alegeri anticipate "cât mai curând posibil", dar şi că România "are nevoie de un guvern de tranziţie, care să organizeze cât mai degrabă" aceste alegeri.

"Alianţa USR PLUS este decisă şi va intra la guvernare şi poate intra la guvernare, în orice moment, doar în condiţiile unei majorităţi care să susţină reformele de care România are nevoie. Astăzi, şi nu peste cinci ani, România are disperată nevoie de reforme structurale majore. (...) Soluţia alegerilor anticipate este cea în care credem, este cea care poate fi demarată. Imediat după prezidenţiale, aceste alegeri ar putea să aibă loc într-un termen cât mai scurt, respectând, evident, procedurile parlamentare, pentru că este un obiectiv pe care eu, ca şi candidat al Alianţei USR PLUS şi ca viitor preşedinte al României, mi-l asum, acela de a cere actualului Parlament un acord politic în care trebuie să se implice şi preşedintele Iohannis şi celelalte partide numite astăzi de Opoziţie, pentru a agrea realizarea acestor alegeri anticipate, singurele care ne scot, practic, din criza care se conturează", a spus el.

