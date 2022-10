Victor Ponta toarnă gaz pe foc în scandalul Macovei: Se pregătesc deja să dea vina pe victimă. Nimeni nu cere cătușe

Fostul premierul Victor Ponta, fost procuror de meserie, acuză că în cazul accidentului produs ieri de Monica Macovei, fost ministru al Justiției, se pregătește mușamalizarea. Ponta spune că toți cei care cândva cereau cătușe acum nu mai scot o vorbă, ba mai mult, Ponta crede că se pune la cale și o mușamalizare.

"Nu comentez niciodata accidente rutiere in care sunt implicate persoane publice ( toti cei care suntem soferi stim ca nu suntem scutiti 100% de un asemenea pericol). Dar in cazul Monicai Macovei , mare iubitoare de puscarii, catuse si scandal contra tuturor - am o intrebare : daca un alt politician era implicat in asa ceva ( intrat pe contrasens, accidentarea grava a altei persoane ) in cate minute iesea Macovei si trupa ei de “rezisti” sa infiereze imediat si sa ceara zeci de ani de inchisoare pentru vinovati? Acum vedeti ca toti tac malc - si se pregatesc sa gaseasca explicatii - chiar sa dea vina pe victima! Vreau doar sa le explic celor naivi ( idiotii ii las in pace) care au crezut in toate minciunile si declaratiile “macoveistilor” atatia ani. In Romania “lupta anticoruptie” si discursurile sforaitoare despre “lupta pt justitie” au fost doar arme prin care adversarii politici sa fie inlaturati - si “sclavii” celor din afara sa fie promovati si protejati cand fac", scrie Ponta pe Facebook.