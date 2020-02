Victor Ponta umblă la cutia cu etichete politice: Bufonul lui Iohannis este Măscărici!

Liderul Pro România, Victor Ponta, umblă la cutia cu etichete politice și susține că Ludovic Orban este ”Bufonul lui Iohannis”, dar este doar un ”Măscărici” la Palatul Victoria. Ponta arată că situația actuală este ca și cum în comunism românii se bucurau că a fost schimbată ”Coana Leana” cu ”Postelnicu”.

Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTĂ cu mama lui, din spitalele românești: M-au sunat la ora 11 noaptea

”Cateva concluzii logice :

1. 2020 este ultimul an in care putem lansa proiecte finantate din Bugetul European 2014-2020 / suntem cu gradul de absorbtie la 30% - cu un guvern interimar, alegeri locale si haos politic si administrativ sansele sa trecem de 50% sunt practic nule / in noul Buget 2021-2028 banii europeni vor merge in special la proiecte de Mediu - deci am pierdut 10 miliarde de euro din vina Guvernelor “Dragnea” si “Orban” ( pentru “haterii” si postacii de serviciu - gradul de absorbtie pentru Bugetul 2007-2014 de care a raspuns Guvernul “Ponta” a fost de 95%)