Victor Rebengiuc: Au împărțit România în două pentru că le e frică de pușcărie. Păi să desființeze pușcăriile, dar să ne lase pe noi în pace!

Actorul Victor Rebengiuc a criticat din nou la scenă deschisă actuala guvernare și atacul la legile justiției. Într-o prezență la TVR 2, în Emisiunea ”Mic dejun de campion”, ocazionată de ziua sa de naștere, actorul susține că miza reală e ”frica de pușcărie” și a susținut că singurul ajutor pentru români mai poate veni doar de la Dumnezeu.

”Îmi pare rău de ce se întâmplă azi și cei responsabili nu răspund. Au împărțit România în două pentru că le e frică de pușcărie. Păi să desființeze pușcăriile, dar să ne lase pe noi în pace.

Se și laudă că au votul popular, ei se consideră mai presus de orice critică. Asta e... știm ce se întâmplă și poate Dumnezeu să ne ajute.

Pe cine să iubesc ca țară? Pe România o iubesc pentru că m-am născut aici, asta e, că probabil dacă mă nășteam în America o iubeam pe America... sau poate orice altă țară.”, a spus îndrăgitul actor.

Întrebat de ce nu a ales să plece din țară așa cum au făcut-o și alții, acesta a replicat că a vrut să facă carieră.

”Păi nu am făcut-o... poate aș fi făcut-o dacă aveam altă profesie, dar nu am făcut-o pentru că nu puteam să îmi fac profesia în altă țară. Și nu e din cauza limbii... Am avut colegi care au plecat și nu au făcut performanță. Probabil să aibă o pensie puțin mai mare decât a mea, clar, dar nu au făcut carieră.”, a concluzionat Victor Rebengiuc.

(o parte din intervenția de la TVR2)