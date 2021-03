VIDEO / COVID-19 - Revoltă împotriva restricțiilor în Londra. Mii de oameni pe străzi. Poliția a operat arestări

Mii de oameni au participat, sâmbătă, la o manifestaţie anti-restricţii la Londra, în contextul în care parlamentarii cer Guvernului să schimbe legea pentru a permite protestele paşnice, relatează bbc.com potrivit news.ro.

Mulţimea a mărşăluit de la Hyde Park până la Westminster. Cel puţin 13 persoane au fost reţinute, majoritatea pentru încălcarea regulilor legate de pandemia de coronavirus.

Scotland Yard a precizat că numărul persoanelor care au participat la protest a depăşit aşteptările.

Conform regulilor actuale decise în contextul pandemiei, participarea la proteste este interzisă în Marea Britanie.

Protestele anti-lockdown au izbucnit în Anglia după ce săptămâna trecută oameni care participau la un priveghi au fost arestaţi.

Cel puţin 60 de parlamentari au cerut, recent, Guvernului britanic să schimbe legile astfel încât protestele paşnice să fie permise în perioada de lockdown.

#London anti-lockdown protesters boo the police outside 10 Downing Street, where the prime minister’s office is. The Metropolitan Police have been heavily criticized for their shut down of some protests. pic.twitter.com/zJ3sfGgOQp