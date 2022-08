Video - Grindeanu sfidează revoltații după ce a declarat că nu circulă cu metroul: Nu merg nici cu iahtul

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat că anul trecut Metrorex nu a avut bugetul aprobat până la sfârşitului anului, iar datoriile către firma de mentenanţă au fost de aproape 200 de milioane de lei.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, duminică, la emisiunea Insider Politic, dacă nu circulă cu mijloace de transport în comun după ce a declarat recent că nu merge cu metroul şi nici nu a circulat cu acesta.

“Am declarat că nu am circulat cu acest mijloc de transport în comun recent. Nu merg nici cu iahtul. Dacă tot vorbim de mijloace de transport. Am văzut că e o întreagă dezbatere. În zona în care stau nu e metrou. Chestiunea asta reluată la nesfârşit mă face să mă gîndesc dacă totuşi nu trebuia să mint, să spun că merg cu metroul. Nu, am fost sincer şi am spus că nu am folosit în ultima perioadă metroul bucureştean. Nici nu am făcut facultatea în Bucureşti, am făcut-o la Timişoara, la Timişoara nu există metrou. Eu cred că am fost cât se poate de corect. Nu înseamnă că nu ştiu problemele de la metrou”, a explicat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă circulă cu trenul sau avionul.

“Chiar şi mai conduc, spre disperarea celor care îşi fac treaba până la urmă, cei de la SPP. Câteodată conduc eu şi îmi place lucrul ăsta. Şi dacă n-aş merge şi dacă n-aş conduce şi dacă n-aş fi mers cu avionul, nu înseamnă că nu ştiu problemele, dacă asta vroiau să scoată în evidenţă unii. Nu înseamnă că nu ştiu că anul trecut, de exemplu, metroul nu a avut buget şi acea super competentă echipă care acum ţipă… Este primul an din mulţi ani în care Metrorex nu a avut buget aprobat până la sfârşitul anului. Toate datoriile către firma de mentenanţă, care a dus la o reducere a acelui contract, aia într-un final a dus la o frecvenţă mai scăzută a trenurilor. Sunt facturi din 2021, nu s-au plătit. Ştiţi cât era suma la finalul anului 2021 către firma care asigură mentenanţa? De aproape 200 de milioane. Atâta nu a plătit”, a explicat Grideanu.

Ministrul Transporturilor îi cere fostului ministru Cătălin Drulă să răspundă la câteva întrebări legate de Metrorex.

“Nu îi reproşez lui Cătălin Drulă. Aş vrea să iasă din această ipocrizie, să mă contrazică. Întrebări simple. A avut buget Metrorex anul trecut? Da sau nu? E adevărat că la sfârşitul anului 2021 au fost aproape 200 de milioane datorii către firma care asigură mentenanţa la metrou în marele mandat al dânsului? Această ipocrizie şi aceste argumente… Eu înţeleg jocul politic şi-l înţeleg că sunt în acest joc de ceva vreme, să înţeleg că rolul opoziţiei e să ţipe. Mă aşteptam să fie totuşi una constructivă”, a afirmat ministrul Transporturilor.

El a precizat că vede transportul în comun din Bucureşti într-un sistem integrat.

“De asemenea, mă aşteptam la un răspuns constructiv din partea Primăriei Generale a Capitalei. De ce vă spun acest lucru? Pentru că eu cred că transportul în comun în Bucureşti trebuie să fie tratat ca un sistem integrat şi STB şi toate celelalte lucruri. Nu poţi să rupi metroul. Iar acest sistem integrat poate fi făcut doar la Primăria Municipiului Bucureşti. Au fost miniştri mulţi înaintea mea care nu au vrut să… şi alţi primari generali au cerut metroul. Sunt dispus la aceste discuţii, să găsim cea mai bună soluţie. De unde această iritare?”,a adăugat Grindeanu.

Întrebat de ce nu discută cu primarul Nicuşor Dan despre această chestiune, ministrul Transporturilor a răspuns: “Am făcut această invitaţie public. Mi s-a răspuns într-un mod politic, dacă vreţi, că am eu ceva cu bucureştenii. Da, am cu bucureştenii. Îmi doresc să aibă un sistem integrat de transporturi. Am spus un lucru corect şi anume faptul că dacă discutăm de un transport integrat, sistem de transport integrat care să cuprindă şi metroul, acest sistem trebuie să se susţină şi din punct de vedere economic. Anul trecut, de exemplu, metroul din Madrid a fost pe plus 10 milioane de euro. Nimeni nu-ţi cere să faci extraordinare performanţe economice, că vorbim de transport în comun, dar eu cred că asta este abordarea corectă. Să ştiţi că nu se vine de la bugetul de stat să se subvenţioneze transportul în comun la Suceava, la Timişoara, la Cluj se face metrou, la Cluj se face prin PNRR, metrou”.