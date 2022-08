Video| 'Blonde', un film despre viaţa lui Marilyn Monroe, va fi proiectat în premieră în Franţa, la festivalul de la Deauville

''Blonde'', un film despre viaţa lui Marilyn Monroe, va fi proiectat în premieră în Franţa în cadrul Festivalului de cinema american de la Deauville, au anunţat marţi organizatorii evenimentului, care va avea loc în perioada 2-11 septembrie, informează AFP.

Vor fi prezenţi în oraşul normand, situat în nordul Franţei, pentru a asista la proiecţie regizorul Andrew Dominik (''The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford'', 2007) şi protagonista peliculei, actriţa cubano-spaniolă Ana de Armas (''Knives Out'', ''No Time to Die''), potrivit Agerpres.ro.

Filmul a fost selectat în competiţia pentru Leul de aur pentru cel mai bun film în cadrul Festivalului de film de la Veneţia, ajuns la cea de-a 79-a ediţie, şi care va avea loc în perioada 31 august - 10 septembrie.

''Blonde'', o adaptare după romanul scriitoarei americane Joyce Carol Oates, spune povestea ficţionalizată a vieţii vedetei hollywoodiene moarte la 36 de ani în 1962.

Pelicula derulează traseul de coşmar al Normei Jean Baker - adevăratul nume al lui Marilyn Monroe - şi schiţează un portret necruţător al Americii anilor 50 şi 60, în special la Hollywood.

Filmul va fi lansat pe 28 septembrie exclusiv pe Netflix. Nu a fost inclus în selecţia oficială a celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de la Cannes întrucât nu a fost proiectat în vreo sală de cinema din Franţa.